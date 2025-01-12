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Dışişleri Bakanı Fidan: YPG, merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse feshedildiğini açıklamalı
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG, merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse feshedildiğini açıklamalı
Sputnik Türkiye
Fidan, Suudi Arabistan'da yapılan Suriye toplantısına katıldı. Suriye'ye her türlü destekleri sağlayacaklarını söyleyen Bakan, YPG'nin de kendisini feshetmesi... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T13:44+0300
2025-01-12T13:48+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suriye toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının karşılaştığı zorlukları aşması için gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan toplantıda, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani’nin katılımının 'dönüm noktası ve tarihi bir an' olduğunu vurguladı. Fidan, bölge ülkeleri olarak Suriye’deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.'Suriye’nin toprak bütünlüğü önceliğimiz'Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin Türkiye’nin tüm çabalarının temelini oluşturduğunu belirtti. Suriye’deki normalleşme sürecinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Fidan, “Bu kritik dönemde uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye’deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olmalıyız.” dedi.'SDG/YPG samimiyse feshedildiğini açıklamalı'Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumanın ana odak olması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer ‘SDG/YPG’ merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır.” ifadelerini kullandı. Bakan, örgütün Fırat’ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlattı.Çabaların daha etkin hale getirilmesi için eş güdüm mekanizmaları veya komiteler kurulabileceğini dile getiren Fidan, gelecekte daha fazla yaptırım muafiyeti sağlanması için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.Fidan, ayrıca Türkiye’nin DEAŞ’la etkin mücadelede Suriye’nin yeni yönetiminin kapasitesini artırmak için iş birliğine hazır olduğunu belirterek, “Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
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hakan fidan, ypg, suriye, dışişleri bakanlığı, sdg, suudi, suudi arabistan, ypg/pkk, pyd/ypg, kürt, ortadoğu
hakan fidan, ypg, suriye, dışişleri bakanlığı, sdg, suudi, suudi arabistan, ypg/pkk, pyd/ypg, kürt, ortadoğu

Dışişleri Bakanı Fidan: YPG, merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse feshedildiğini açıklamalı

13:44 12.01.2025 (güncellendi: 13:48 12.01.2025)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Arda Küçükkaya
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Fidan, Suudi Arabistan'da yapılan Suriye toplantısına katıldı. Suriye'ye her türlü destekleri sağlayacaklarını söyleyen Bakan, YPG'nin de kendisini feshetmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suriye toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının karşılaştığı zorlukları aşması için gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan toplantıda, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani’nin katılımının 'dönüm noktası ve tarihi bir an' olduğunu vurguladı. Fidan, bölge ülkeleri olarak Suriye’deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.

'Suriye’nin toprak bütünlüğü önceliğimiz'

Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin Türkiye’nin tüm çabalarının temelini oluşturduğunu belirtti. Suriye’deki normalleşme sürecinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Fidan, “Bu kritik dönemde uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye’deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olmalıyız.” dedi.

'SDG/YPG samimiyse feshedildiğini açıklamalı'

Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumanın ana odak olması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer ‘SDG/YPG’ merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır.” ifadelerini kullandı. Bakan, örgütün Fırat’ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlattı.
Çabaların daha etkin hale getirilmesi için eş güdüm mekanizmaları veya komiteler kurulabileceğini dile getiren Fidan, gelecekte daha fazla yaptırım muafiyeti sağlanması için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Fidan, ayrıca Türkiye’nin DEAŞ’la etkin mücadelede Suriye’nin yeni yönetiminin kapasitesini artırmak için iş birliğine hazır olduğunu belirterek, “Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
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