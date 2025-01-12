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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'ndan 'istifa' çağrılarına cevap
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'ndan 'istifa' çağrılarına cevap
Sputnik Türkiye
Kayserispor'un Samsunspor'a 1-0 yenildiği maç sonrası basın açıklaması yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu, taraftarın 'tepkisinde haklı olduğunu' fakat bir... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T10:54+0300
2025-01-12T10:55+0300
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında konuk ettiği Reeder Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Karşılaşmaya kazanma hedefiyle çıktıklarını ancak beklemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Kaloğlu, “Bütün hafta boyunca taktiksel çalışmalar yaptık. Ancak maçın 1. dakikasında yapılan bireysel hata sonucu geriye düşmemiz, oyunun seyrini tamamen değiştirdi. İlk yarıda üretken olamadık. Uzun zamandır alt sıralarda olmamız oyuncular üzerinde stres ve baskı oluşturuyor. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri, lig üçüncüsü. En fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Bugün rakibe sadece maçın başındaki gol pozisyonunu verdik, başka fırsat tanımadık. İkinci yarıda kaçırdığımız pozisyonlar ve direkten dönen top vardı, şanssızdık. Tüm imkanlarımızı kullandık ancak olmadı. Eksik ve cezalı oyuncularımız vardı. Elimizdeki en hazır ve fiziksel olarak en iyi oyuncularla sahaya çıktık. Ama bazen olmayınca olmuyor, bugün de öyle oldu. Üzgünüz.” ifadelerini kullandı.Sinan Kaloğlu istifa edecek mi?Maçın son dakikalarında bazı taraftarların 'istifa' çağrılarına da değinen Kaloğlu, taraftarın tepkisinin haklı olduğunu ancak daha adil davranılması gerektiğini söyledi. Kaloğlu, “Geldiğimiz ilk günden beri bu tür protestolarla karşılaşıyoruz. Teknik ekip olarak rahat değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana taşıdık. Birçok oyuncunun performansı yüzde 50 oranında arttı. Önceden oynamayan birçok oyuncuya forma şansı verdik. Takımın istatistikleri gelişti. Bunlar hiç mi görülmüyor? Oyuncularımızla güçlü bir bağımız var. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve ligin üçüncü sırasındaki takımlarla mücadele ediyoruz. İç sahada mağlup başlamak motivasyonu kırıyor. Çalışmalarımız farklı yönlere evriliyor. Hakkaniyetli olunmalı. Aldığımız puanlar ortada. Güçlü oynadığımız birçok maçta skor üretemedik. Bugün de rakibe sadece bir pozisyon verdik. Bizim de net pozisyonlarımız vardı, son dakikada gol atabilirdik. Bu oyuncu grubu birkaç sezondur birlikte oynuyor. Onları mental ve fiziksel olarak en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz ve bunda başarılı olduk. Son 11 haftalık süreçte aldığımız puanlara baktığımızda kötü bir konumda değiliz. Ancak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ekibimle birlikte 24 saat kulüpteyiz, her detayla ilgileniyoruz. Ama sahaya girip mücadele edemeyiz. Oyuncularımızın sahada bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.
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sinan kaloğlu, istifa, kayseri teknik direktörü istifa, sinan kaloğlu istifa edecek mi, samsunspor maçı, samsunspor kayseri maçı, sinan kaloğlu teknik direktör, kayserispor teknik direktörü kaloğlu

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'ndan 'istifa' çağrılarına cevap

10:54 12.01.2025 (güncellendi: 10:55 12.01.2025)
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ-AW327381Sinan Kaloğlu
Sinan Kaloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ-AW327381
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Kayserispor'un Samsunspor'a 1-0 yenildiği maç sonrası basın açıklaması yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu, taraftarın 'tepkisinde haklı olduğunu' fakat bir yandan daha adil davranılmayı beklediğini söyledi.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında konuk ettiği Reeder Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Karşılaşmaya kazanma hedefiyle çıktıklarını ancak beklemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Kaloğlu, “Bütün hafta boyunca taktiksel çalışmalar yaptık. Ancak maçın 1. dakikasında yapılan bireysel hata sonucu geriye düşmemiz, oyunun seyrini tamamen değiştirdi. İlk yarıda üretken olamadık. Uzun zamandır alt sıralarda olmamız oyuncular üzerinde stres ve baskı oluşturuyor.
Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri, lig üçüncüsü. En fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Bugün rakibe sadece maçın başındaki gol pozisyonunu verdik, başka fırsat tanımadık. İkinci yarıda kaçırdığımız pozisyonlar ve direkten dönen top vardı, şanssızdık. Tüm imkanlarımızı kullandık ancak olmadı. Eksik ve cezalı oyuncularımız vardı. Elimizdeki en hazır ve fiziksel olarak en iyi oyuncularla sahaya çıktık. Ama bazen olmayınca olmuyor, bugün de öyle oldu. Üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

Sinan Kaloğlu istifa edecek mi?

Maçın son dakikalarında bazı taraftarların 'istifa' çağrılarına da değinen Kaloğlu, taraftarın tepkisinin haklı olduğunu ancak daha adil davranılması gerektiğini söyledi.
Kaloğlu, “Geldiğimiz ilk günden beri bu tür protestolarla karşılaşıyoruz. Teknik ekip olarak rahat değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana taşıdık. Birçok oyuncunun performansı yüzde 50 oranında arttı. Önceden oynamayan birçok oyuncuya forma şansı verdik. Takımın istatistikleri gelişti. Bunlar hiç mi görülmüyor? Oyuncularımızla güçlü bir bağımız var. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve ligin üçüncü sırasındaki takımlarla mücadele ediyoruz. İç sahada mağlup başlamak motivasyonu kırıyor. Çalışmalarımız farklı yönlere evriliyor. Hakkaniyetli olunmalı. Aldığımız puanlar ortada. Güçlü oynadığımız birçok maçta skor üretemedik. Bugün de rakibe sadece bir pozisyon verdik. Bizim de net pozisyonlarımız vardı, son dakikada gol atabilirdik. Bu oyuncu grubu birkaç sezondur birlikte oynuyor. Onları mental ve fiziksel olarak en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz ve bunda başarılı olduk.
Son 11 haftalık süreçte aldığımız puanlara baktığımızda kötü bir konumda değiliz. Ancak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ekibimle birlikte 24 saat kulüpteyiz, her detayla ilgileniyoruz. Ama sahaya girip mücadele edemeyiz. Oyuncularımızın sahada bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.
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