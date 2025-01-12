https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbulda-iett-otobusu-ile-otomobil-carpisti-1-kisi-oldu-yaralilar-var-1092593478.html
İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T18:04+0300
2025-01-12T18:04+0300
2025-01-12T18:04+0300
türkiye
sancaktepe
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
iett
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İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölüTEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Yaralılar hastanelere kaldırıldıYaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/iett-araclarinda-unutulan-esyalar-satisa-cikarildi-utu-de-unutan-var-pos-makinesi-de--1092010566.html
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sancaktepe, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, iett
sancaktepe, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, iett
İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, yaralılar var
İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü
TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.