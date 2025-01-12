https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/istanbulda-iett-otobusu-ile-otomobil-carpisti-1-kisi-oldu-yaralilar-var-1092593478.html

İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T18:04+0300

2025-01-12T18:04+0300

2025-01-12T18:04+0300

türkiye

sancaktepe

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

iett

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İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölüTEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Yaralılar hastanelere kaldırıldıYaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

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sancaktepe, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, iett