https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/iett-araclarinda-unutulan-esyalar-satisa-cikarildi-utu-de-unutan-var-pos-makinesi-de--1092010566.html

İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı: Ütü de unutan var pos makinesi de

İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı: Ütü de unutan var pos makinesi de

Sputnik Türkiye

İstanbul'da İETT araçlarında unutulan ütü, dron, cep telefonu, pos makinesi gibi ürünlerin yer aldığı 3 bin 921 parça eşya satışa çıkarıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:43+0300

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türkiye

iett

unutulan eşyalar

ihale

otobüs

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İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar açık artırma yoluyla satıldı. Bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar arasında dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi eşyalar yer aldı. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, toplam değeri 604 bin 140 liradan açık artırmaya sunulan 3 bin 921 parça ürün, Yılmaz Şat tarafından 705 bin liraya satın alındı.Her şey unutuluyorİETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, yolcu alanlarında unutulan eşyaların intikal ettikten sonra Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde tasdik edildiğini, ayrıştırıldığını ve sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.Sahipleri bulunamayan eşyaların bir yılı aşkın süre sonunda ihale usulü açık artırmaya sunulduğunu aktaran Özgür, bugünkü açık artırmayı 604 bin liradan açtıklarını, 3 bin 921 eşyanın 705 bin liraya alıcı bulduğunu dile getirdi. Özgür, unutulan eşyaların arasında elektronik eşya, ev aleti, skuter, valiz ve kulaklık olduğunu kaydederek, "Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında elektronik eşyaların, laptopların ayrı muamele görmesi gerekiyor. İçindeki bilgiler temizleniyor. Çalışır, çalışmazlığı belirleniyor. İmha edilecekler imha ediliyor. O şekilde gruplandırılarak satışa sunuluyor." dedi.Kuşunu kedisini unutan varİhaleden bir ay önce ilan verdiklerini, toplu satışta yeterli rekabet oluşmayınca grup satışına geçildiğini anlatan Özgür, "Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB'ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar." ifadelerini kullandı.İhaleyi kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz Şat'ın oğlu Zafer Şat ise ailesiyle şirket olarak Türkiye genelindeki ihaleleri takip ettiklerini söyledi. Şat, ürünleri açtıkça içinden ne çıkacağının belli olacağını belirterek, "Bizim için de sürpriz oluyor bu ürünler. Sonuçta detaylı inceleyemediğimiz için ürünlerin içeriğini bilemiyoruz yani. Bir bakalım artık inşallah güzel olur." diye konuştu.

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iett, unutulan eşyalar, ihale, otobüs