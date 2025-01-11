https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/husiler--abdnin-uss-harry-truman-ucak-gemisini-hedef-aldik-1092581206.html

Husiler: ABD'nin ‘USS Harry Truman’ uçak gemisini hedef aldık

Husiler: ABD'nin ‘USS Harry Truman’ uçak gemisini hedef aldık

Sputnik Türkiye

Husiler, bir kez daha Kızıldeniz'de ABD'nin 'USS Harry Truman' uçak gemisini hedef aldıklarını açıkladı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T23:53+0300

2025-01-11T23:53+0300

2025-01-11T23:53+0300

dünya

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israil

gazze

abd

ortadoğu

uss harry truman uçak gemisi

uss harry s. truman

uss harry s. truman uçak gemisi

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD donanmasındaki bir uçak gemisine saldırı düzenlediklerini belirtti.Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin 'USS Harry Truman' uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıda bulunduklarını belirten Seri, söz konusu saldırılarla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade etti.Seri, 'Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri' tehdidinde bulundu.Husiler, 6 Ocak'ta da Kızıldeniz'de ABD'nin 'USS Harry Truman' uçak gemisini hedef aldıklarını açıklamıştı.​​​​​​​'ABD'nin 14 MQ9 tipi İHA'sını düşürdük'Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat da güçlerinin bir yıl içinde ABD'nin 14 MQ9 tipi İHA'sını düşürdüğünü belirtti.Husilere ait SABA haber ajansına göre Meşat, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarının başlamasının birinci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.Meşat, "Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Hava Savunma Güçlerimiz, ABD'nin MQ9 tipi İHA'larını etkisiz hale getirmeyi ve bir yıl içinde 14 tanesini düşürmeyi başarmıştır. Bu da benzersiz bir durumdur" ifadesini kullandı.Güçlerinin, hipersonik Filistin 2 füzeleri ve dünyanın en modern hava savunma sistemlerini delmeyi başaran ve hedeflerini başarıyla vuran, kameralarla da belgelenen Yafa İHA'sı başta olmak üzere yeni sistemleri devreye aldığına dikkati çeken Meşat, Gazze Şeridi'ne desteklerinin süreceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/husilere-koalisyon-saldirisi-ingiltere-abd-ve-israil-yemene-ortak-saldiri-duzenledi-1092549222.html

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