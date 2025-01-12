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İran, yangınlarla boğuşan ABD'ye yardım teklif etti
İran, yangınlarla boğuşan ABD'ye yardım teklif etti
Sputnik Türkiye
İran Kızılayı, Los Angeles'daki yangınlara yönelik ABD'ye yardım teklifinde bulundu. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T14:29+0300
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İran Kızılayı, ABD’nin California eyaletinde Los Angeles County’de devam eden orman yangınlarına yönelik yardım teklifinde bulundu. İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Kolivand, Amerikan Kızıl Haçı Başkanı Cliff Holtz’a gönderdiği taziye mesajında, İran’ın yangınla mücadelede destek vermeye hazır olduğunu belirtti.'Yardım etmeye hazırız'Kolivand, yangınların kontrol altına alınabilmesi için küresel dayanışmanın önemine dikkat çekerek, İran’ın sahip olduğu doğal ve insani felaketlerle mücadele tecrübesine vurgu yaptı. “Acil müdahale ekiplerimizi, yardım malzemelerimizi ve eğitimli personelimizi bölgeye göndermeye hazırız” diyen Kolivand, İran’ın insani değerler ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin ilkelerine bağlı hareket ettiğini ifade etti. Hükümetten de mesaj geldi İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de California’daki orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, California halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Muhacerani, “İnsanlık, savaş ya da doğal afet nedeniyle başka milletlerin evlerinin ve doğal kaynaklarının yok olmasına kayıtsız kalamaz. Evinizden ve güvenli yaşam alanlarınızdan uzak kaldınız. İklim değişikliğinin neden olduğu bu yıkıcı yangın karşısında acınızı paylaşıyor ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.
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iran, iran kızılayı, los angeles, abd, kaliforniya vali vekili gavin newsom, itfaiye, itfaiye ekipleri, yardım, insani yardım, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri

İran, yangınlarla boğuşan ABD'ye yardım teklif etti

14:29 12.01.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handout
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İran Kızılayı, Los Angeles'daki yangınlara yönelik ABD'ye yardım teklifinde bulundu.
İran Kızılayı, ABD’nin California eyaletinde Los Angeles County’de devam eden orman yangınlarına yönelik yardım teklifinde bulundu. İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Kolivand, Amerikan Kızıl Haçı Başkanı Cliff Holtz’a gönderdiği taziye mesajında, İran’ın yangınla mücadelede destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

'Yardım etmeye hazırız'

Kolivand, yangınların kontrol altına alınabilmesi için küresel dayanışmanın önemine dikkat çekerek, İran’ın sahip olduğu doğal ve insani felaketlerle mücadele tecrübesine vurgu yaptı. “Acil müdahale ekiplerimizi, yardım malzemelerimizi ve eğitimli personelimizi bölgeye göndermeye hazırız” diyen Kolivand, İran’ın insani değerler ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin ilkelerine bağlı hareket ettiğini ifade etti.

Hükümetten de mesaj geldi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de California’daki orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, California halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Muhacerani, “İnsanlık, savaş ya da doğal afet nedeniyle başka milletlerin evlerinin ve doğal kaynaklarının yok olmasına kayıtsız kalamaz. Evinizden ve güvenli yaşam alanlarınızdan uzak kaldınız. İklim değişikliğinin neden olduğu bu yıkıcı yangın karşısında acınızı paylaşıyor ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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