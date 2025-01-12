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Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti
Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.Puan farkı kaç oldu?Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.23 maçtır kaybetmediSüper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.Barış Alper Yılmaz Ahmet Çalık forması açtıSarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.Barış Alper Yılmaz 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
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Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti

21:28 12.01.2025 (güncellendi: 22:07 12.01.2025)
© AA / Abdulhamid HoşbaşRAMS Başakşehir ile Galatasaray
RAMS Başakşehir ile Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.

Puan farkı kaç oldu?

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.

23 maçtır kaybetmedi

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
© AA / Mehmet Murat ÖnelBaşakşehir ile Galatasaray maçını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
Başakşehir ile Galatasaray maçını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
Başakşehir ile Galatasaray maçını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
© AA / Mehmet Murat Önel

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz Ahmet Çalık forması açtı

Sarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Barış Alper Yılmaz 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.
Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
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