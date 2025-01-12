https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/galatasaray-deplasmanda-rams-basaksehiri-maglup-etti-1092597480.html

Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T21:28+0300

2025-01-12T21:28+0300

2025-01-12T22:07+0300

spor

galatasaray sk

galatasaray

rams başakşehir

barış alper yılmaz

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.Puan farkı kaç oldu?Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.23 maçtır kaybetmediSüper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.Barış Alper Yılmaz Ahmet Çalık forması açtıSarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.Barış Alper Yılmaz 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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