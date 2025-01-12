https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/galatasaray-deplasmanda-rams-basaksehiri-maglup-etti-1092597480.html
Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti
Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T21:28+0300
2025-01-12T21:28+0300
2025-01-12T22:07+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
rams başakşehir
barış alper yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092597148_0:0:2750:1548_1920x0_80_0_0_c61137d8dc0bc01e45c285532d248110.jpg
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.Puan farkı kaç oldu?Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.23 maçtır kaybetmediSüper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.Barış Alper Yılmaz Ahmet Çalık forması açtıSarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.Barış Alper Yılmaz 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/tff-devre-arasi-transfer-donemi-icin-kuluplerin-harcama-limitlerini-duyurdu-1092595265.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092597148_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_95cd3c91d3539723e913215defc46e22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, gs, selçuksports, selcuksports, taraftarium24, gs maçı, galatasaray maçı, justin tv, başakşehir, gs başakşehir, barış alper yılmaz, başakşehir - galatasaray nerede izlenir, basaksehir galatasaray, galatasaray maçları, galatasaray başakşehir maçı, gs maç, başakşehir galatasaray, taraftarium24 canlı maç izle, galatasaray başakşehir, başakşehir - galatasaray maç kadrosu,
galatasaray, gs, selçuksports, selcuksports, taraftarium24, gs maçı, galatasaray maçı, justin tv, başakşehir, gs başakşehir, barış alper yılmaz, başakşehir - galatasaray nerede izlenir, basaksehir galatasaray, galatasaray maçları, galatasaray başakşehir maçı, gs maç, başakşehir galatasaray, taraftarium24 canlı maç izle, galatasaray başakşehir, başakşehir - galatasaray maç kadrosu,
Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup etti
21:28 12.01.2025 (güncellendi: 22:07 12.01.2025)
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da izledi.
Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.
Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.
RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.
Barış Alper Yılmaz Ahmet Çalık forması açtı
Sarı-kırmızlı futbolcular, 3 yıl önce trafik kazansında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
Barış Alper Yılmaz 42. dakikada attığı golden sonra Ahmet Çalık'ın formasını açtı.
Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.