https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bursa-deniz-otobuslerinin-seferlerine-iptal-1092598725.html
Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerine iptal kararı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerine iptal kararı
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlerine sabah saatlerinden itibaren iptal kararı verildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T23:31+0300
2025-01-12T23:31+0300
2025-01-12T23:32+0300
türkiye
bursa deniz otobüsleri (budo)
sefer
iptal
iptal kararı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 13 Ocak Pazartesi bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sabah 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, iptal kararı
bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, iptal kararı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerine iptal kararı
23:31 12.01.2025 (güncellendi: 23:32 12.01.2025)
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlerine sabah saatlerinden itibaren iptal kararı verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 13 Ocak Pazartesi bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sabah 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.