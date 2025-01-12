https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bursa-deniz-otobuslerinin-seferlerine-iptal-1092598725.html

Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerine iptal kararı

Bursa Deniz Otobüsleri'nin seferlerine iptal kararı

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlerine sabah saatlerinden itibaren iptal kararı verildi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T23:31+0300

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türkiye

bursa deniz otobüsleri (budo)

sefer

iptal

iptal kararı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 13 Ocak Pazartesi bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sabah 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/valilik-duyurdu-bugunden-itibaren-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motorlu-bisikletlere-yasak-geldi-1092596379.html

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Sputnik Türkiye

bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal, iptal kararı