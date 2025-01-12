https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/bakanlik-kacirilmaya-calisan-yavru-goril-icin-anket-baslatmisti-minik-goril-icin-4-isim-masada-1092586864.html

Bakanlık kaçırılmaya çalışan yavru goril için anket başlatmıştı: Minik goril için 4 isim masada, oylama devam ediyor

Bakanlık kaçırılmaya çalışan yavru goril için anket başlatmıştı: Minik goril için 4 isim masada, oylama devam ediyor

Sputnik Türkiye

Nijerya'dan Bangkok'a kaçırılmaya çalışılan ve havaalanında yakalanan tatlı goril ilgi çekmeye devam ediyor. Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T13:17+0300

2025-01-12T13:17+0300

2025-01-12T13:24+0300

türkiye

goril

istanbul havalimanı

ticaret bakanlığı

nijerya

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen ve koruma altına alınan yavru goril için isim anketi başlattı. Bakanlık, sosyal medyada yapılan binlerce öneri arasından en çok beğenilen dört ismi belirledi: Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin.Koruma altına alınmıştı22 Aralık’ta Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yavru goril, Nijerya’dan Bangkok’a gönderilmek istenen kafes tipi bir yükün içinde bulunmuştu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon sürecine alındı ve bakımı titizlikle sürdürülüyor. Gorilin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulmaya devam ettiği belirtildi.Birçok isim önerisi vardıTarım ve Orman Bakanlığı, yavru goril için sosyal medya üzerinden isim önerisi kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce kişi isim önerisinde bulundu. Ticaret Bakanlığı, kendi biriminin kısaltması olan “KİM” ismini önerirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımında olan bir çocuğun önerisiyle “Umut” ismini sundu.Seçim vakti İsim önerileri bir haftalık sürede tamamlandı ve en çok önerilen dört isim belirlenerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında oylamaya sunuldu. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti!” ifadelerini kullandı.Vatandaşlar, Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimlerinden birini seçerek yavru gorile isim verecek. Oylama sonuçlarıyla birlikte yavru gorilin yeni ismi kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak.

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goril, istanbul havalimanı, ticaret bakanlığı, nijerya, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kömür, zeytinlik alan, zeytin, hayvan, hayvanat bahçesi, hayvan hakları