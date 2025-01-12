https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/amasyada-toprak-kaymasi-gocukte-2-isci-toprak-altinda-kaldi-1092594825.html
Amasya'da göçük: Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da göçük: Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Amasya Valisi 2 işçinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T19:00+0300
2025-01-12T19:00+0300
2025-01-12T19:32+0300
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Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.Su kuyusu yapımı esnasında göçükMerkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankaradaki-insaatta-gocuk-can-kaybi-var-1-isci-kayip-1092491518.html
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amasya, toprak kayması, son dakika
amasya, toprak kayması, son dakika
Amasya'da göçük: Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
19:00 12.01.2025 (güncellendi: 19:32 12.01.2025)
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Amasya Valisi 2 işçinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Su kuyusu yapımı esnasında göçük
Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.