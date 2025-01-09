https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankaradaki-insaatta-gocuk-can-kaybi-var-1-isci-kayip-1092491518.html
Ankara'daki inşaatta göçük: Can kaybı var, 1 işçi kayıp
Ankara'daki inşaatta göçük: Can kaybı var, 1 işçi kayıp
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçük, 2 işçiyi toprak altında bıraktı. Olayda işçilerden... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:51+0300
2025-01-09T12:51+0300
2025-01-09T13:11+0300
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Ankara'nın Polatlı ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon sistemi için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kazı alanında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçinin toprak altından çıkarılması için yoğun bir kurtarma operasyonu devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sislide-6-yasindaki-sirini-olduren-zanlinin-cezasi-belli-oldu-1092490780.html
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ankara, son dakika, inşaat
ankara, son dakika, inşaat
Ankara'daki inşaatta göçük: Can kaybı var, 1 işçi kayıp
12:51 09.01.2025 (güncellendi: 13:11 09.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçük, 2 işçiyi toprak altında bıraktı. Olayda işçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon sistemi için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kazı alanında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçinin toprak altından çıkarılması için yoğun bir kurtarma operasyonu devam ediyor.