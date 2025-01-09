https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankaradaki-insaatta-gocuk-can-kaybi-var-1-isci-kayip-1092491518.html

Ankara'daki inşaatta göçük: Can kaybı var, 1 işçi kayıp

Ankara'daki inşaatta göçük: Can kaybı var, 1 işçi kayıp

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçük, 2 işçiyi toprak altında bıraktı. Olayda işçilerden... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:51+0300

2025-01-09T12:51+0300

2025-01-09T13:11+0300

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Ankara'nın Polatlı ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon sistemi için yürütülen kazı çalışmaları sırasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kazı alanında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçinin toprak altından çıkarılması için yoğun bir kurtarma operasyonu devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sislide-6-yasindaki-sirini-olduren-zanlinin-cezasi-belli-oldu-1092490780.html

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