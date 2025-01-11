https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ferdi-tayfurun-cenazesindeki-gergin-anlar-ortaya-cikti-mustafa-ustundag-disari-cikarilmak-istenmis-1092567286.html

Ferdi Tayfur’un cenazesindeki gergin anlar ortaya çıktı: Mustafa Üstündağ dışarı çıkarılmak istenmiş

Ferdi Tayfur’un cenazesindeki gergin anlar ortaya çıktı: Mustafa Üstündağ dışarı çıkarılmak istenmiş

Sputnik Türkiye

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur’un Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze töreninde, oyuncu Mustafa Üstündağ ile polis arasında yaşanan gerginlik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:42+0300

2025-01-11T12:42+0300

2025-01-11T12:42+0300

yaşam

mustafa üstündağ

ferdi tayfur

cenaze töreni

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur için düzenlenen cenaze töreni, sevenlerinin akınına uğradı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleşen törende, izdihamın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak törende, ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile polis arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.Mustafa Üstündağ hayran sanıldıSosyal medyada günler sonra paylaşılan bir video, cenazede yaşanan tatsız anları ortaya çıkardı. Görüntülerde, polislerin Mustafa Üstündağ’ı Ferdi Tayfur’un hayranlarından biri sanarak protokol alanına alınmasına izin vermediği görüldü. Ünlü oyuncunun alandan çıkarılmak istendiği sırada vatandaşlar devreye girerek durumu açıkladığı görüntülere yansıdı.Ferdi Tayfur’un cenazesindeki bu anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.Mustafa Üstündağ kimdir?11 Şubat 1977’de Safranbolu’da dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, hayatının büyük bir bölümünü Adana’da geçirdi. Henüz 5 yaşındayken ablasını kaybeden Üstündağ, bu acıya rağmen sanat tutkusu ve azmiyle gelecekteki başarılarının temellerini attı. Çocukluk yıllarının zorluğuna rağmen, sahne tozunu yutma hayali onu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne götürdü.Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde tiyatro deneyimi kazandı. Tiyatro sahnelerinde kazandığı tecrübeyle 1999 yılında ekranlara adım atan Üstündağ, Yılan Hikayesi dizisiyle televizyon izleyicisiyle tanıştı.Üstündağ’ın kariyerindeki dönüm noktası, Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oldu. Dizideki etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, Türk dizi sektörünün önde gelen isimlerinden biri haline geldi.Mustafa Üstündağ, televizyon kariyerine "Çılgın Kanal", "Cümbür Cemaat Aile", "Gün Akşam Oldu", "İzmir Çetesi", "Merhamet", "Aşkın Kanunu" ve "Bana Sevmeyi Anlat" gibi projelerle devam etti. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Çukur gibi popüler dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

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mustafa üstündağ, ferdi tayfur, cenaze töreni