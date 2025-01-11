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Yeni Delhi Havalimanı'nda turistin bavulundan timsah kafası çıktı
Yeni Delhi Havalimanı'nda turistin bavulundan timsah kafası çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni Delhi'deki bir havaalanı güvenlik kontrolünde, bagajında timsah kafatası bulunan 32 yaşındaki Kanadalı turist tutuklandı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yeni Delhi'nin İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayın merkezi oldu. 32 yaşındaki bir Kanadalı turistin bagajında yapılan rutin güvenlik taramasında, oldukça dikkat çekici bir nesne tespit edildi: Bir timsah kafatası. İleri düzeyde korunan ve dişleriyle birlikte sağlam şekilde bulunan bu kafatası, turistin Tayland'dan alıp Kanada'ya götürmeyi planladığı bir kaçakçılık malzemesi olarak ortaya çıktı.Hindistan'ın vahşi yaşamı koruma yasalarına aykırı hareket eden turist, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Yetkililer, timsah kafatasının yasa dışı bir şekilde taşındığını belirtti ve söz konusu kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'da vahşi yaşam kaçakçılığı, son yıllarda artış gösteren ciddi bir sorun haline gelirken, bu tür olaylar daha sık yaşanmaya başladı.Hindistan'da 2011 ile 2020 yılları arasında, havaalanlarında 141 vahşi yaşam kaçakçılığı vakası rapor edilmişti. Bunların çoğunda ise sürüngenler, özellikle timsahlar gibi koruma altındaki türler yer alıyordu. Yetkililer, bu tür kaçakçılıklara karşı önlemlerini sıkılaştırmak ve düzenlemeleri daha etkin bir şekilde uygulamak için farklı bakanlıklarla işbirliğini artırmayı hedefliyor.
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asya & pasifik, tayland, kaçakçılık, hayvan, timsah, hindistan, yeni delhi, kanada
asya & pasifik, tayland, kaçakçılık, hayvan, timsah, hindistan, yeni delhi, kanada

Yeni Delhi Havalimanı'nda turistin bavulundan timsah kafası çıktı

11:44 11.01.2025
© AP Photo / Gerald HerbertTimsah
Timsah - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
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Yeni Delhi'deki bir havaalanı güvenlik kontrolünde, bagajında timsah kafatası bulunan 32 yaşındaki Kanadalı turist tutuklandı.
Yeni Delhi'nin İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayın merkezi oldu. 32 yaşındaki bir Kanadalı turistin bagajında yapılan rutin güvenlik taramasında, oldukça dikkat çekici bir nesne tespit edildi: Bir timsah kafatası. İleri düzeyde korunan ve dişleriyle birlikte sağlam şekilde bulunan bu kafatası, turistin Tayland'dan alıp Kanada'ya götürmeyi planladığı bir kaçakçılık malzemesi olarak ortaya çıktı.
Hindistan'ın vahşi yaşamı koruma yasalarına aykırı hareket eden turist, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Yetkililer, timsah kafatasının yasa dışı bir şekilde taşındığını belirtti ve söz konusu kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'da vahşi yaşam kaçakçılığı, son yıllarda artış gösteren ciddi bir sorun haline gelirken, bu tür olaylar daha sık yaşanmaya başladı.
Hindistan'da 2011 ile 2020 yılları arasında, havaalanlarında 141 vahşi yaşam kaçakçılığı vakası rapor edilmişti. Bunların çoğunda ise sürüngenler, özellikle timsahlar gibi koruma altındaki türler yer alıyordu. Yetkililer, bu tür kaçakçılıklara karşı önlemlerini sıkılaştırmak ve düzenlemeleri daha etkin bir şekilde uygulamak için farklı bakanlıklarla işbirliğini artırmayı hedefliyor.
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