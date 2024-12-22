https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-havalimaninda-nesli-tukenmek-uzere-olan-goril-yakalandi-1091872743.html
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan goril... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T14:49+0300
2024-12-22T14:49+0300
2024-12-22T14:49+0300
türkiye
goril
istanbul
istanbul havalimanı
istanbul yeni havalimanı
ticaret bakanlığı
gümrük
gümrük kapısı
gümrük bölgesi
kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu
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İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memurları nesli tükenmek üzere olan goril buldu.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi goril yavrusunu fark etti. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ekiplerce yapılan incelemede kargo kutusundaki goril yavrusunun Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CİTES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamında gorilla gorilla olduğu ve nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/istanbul-beykozda-nil-timsahi-besleyen-kisiye-operasyon-duzenlendi-1091830801.html
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goril, istanbul, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, ticaret bakanlığı, gümrük, gümrük kapısı, gümrük bölgesi, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu, polis, tarım ve orman bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüğü
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusunu kurtardı. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memurları nesli tükenmek üzere olan goril buldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi goril yavrusunu fark etti. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede kargo kutusundaki goril yavrusunun Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CİTES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamında gorilla gorilla olduğu ve nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu belirlendi.