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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-havalimaninda-nesli-tukenmek-uzere-olan-goril-yakalandi-1091872743.html
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan goril... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memurları nesli tükenmek üzere olan goril buldu.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi goril yavrusunu fark etti. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ekiplerce yapılan incelemede kargo kutusundaki goril yavrusunun Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CİTES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamında gorilla gorilla olduğu ve nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu belirlendi.
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goril, istanbul, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, ticaret bakanlığı, gümrük, gümrük kapısı, gümrük bölgesi, kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu, polis, tarım ve orman bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüğü
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İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı

14:49 22.12.2024
© AA / Ticaret BakanlığıGoril
Goril - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA / Ticaret Bakanlığı
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusunu kurtardı. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memurları nesli tükenmek üzere olan goril buldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi goril yavrusunu fark etti. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan incelemede kargo kutusundaki goril yavrusunun Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CİTES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamında gorilla gorilla olduğu ve nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu belirlendi.
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