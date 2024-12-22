https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-havalimaninda-nesli-tukenmek-uzere-olan-goril-yakalandi-1091872743.html

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan goril... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T14:49+0300

2024-12-22T14:49+0300

2024-12-22T14:49+0300

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ticaret bakanlığı

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gümrük bölgesi

kaçakçılıkla mücadele kanunu ve gümrük kanunu

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İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memurları nesli tükenmek üzere olan goril buldu.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kargoda nesli tükenmek üzere olan gorilla gorilla cinsi goril yavrusunu fark etti. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ekiplerce yapılan incelemede kargo kutusundaki goril yavrusunun Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CİTES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamında gorilla gorilla olduğu ve nesli tükenmek tehlikesi altında olduğu belirlendi.

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