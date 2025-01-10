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GS TV çalışanı Ebru Gürsoy'dan itiraf: 'Galatasaray karaborsa bilet satıyordu'
GS TV çalışanı Ebru Gürsoy'dan itiraf: 'Galatasaray karaborsa bilet satıyordu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü bünyesinde uzun yıllar GS TV’de görev yapan Ebru Gürsoy, kulübün maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddialarını doğrulayan çarpıcı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
galatasaray sportif aş
dursun özbek
gs store
maç
bilet
bilet satışı
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Galatasaray Spor Kulübü'nde karaborsa iddiaları gündemdeki yerini korurken eski GS TV çalışanı Ebru Gürsoy savcılıkta ifade verdi.Ebru Gürsoy, ifadesinde Galatasaray Kulübü’nde 6 başkan ve 8 yönetim kurulu gördüğünü, karaborsa faaliyetlerinin geçmişte kağıt biletler üzerinden yapıldığını, ancak bu dönemde de devam ettiğini vurguladı. Ajansspor'un ulaştığı savcılık ifadesinde "Son 2 sezondur Galatasaray Kulübü'nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılıyor. Bu iş çok yönlü olarak devam etmekte" diyen Gürsoy, stadyumda güvenlik görevlilerinin şaibeli kişileri içeri soktuğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilerin maç izlemek için değil, karaborsacılık yapmak için stadyuma geldiğini ifade etti.Gürsoy, kulüpteki yetkililerin ve bazı çalışanların bu faaliyetlere göz yumduğunu, hatta biletlerin kulüp tarafından satışa sunulmadan önce karaborsacılara el konulduğunu iddia etti. Özellikle, Passolig sisteminden kulübe tanımlanan biletlerin, Alper Narman, Eray Yazgan ve Bora Bahçetepe gibi isimler tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu kişilerin kulübün bilet ve kombine satış departmanındaki kilit pozisyonlarda yer aldığını belirten Gürsoy "Bilet talepleri bu şahıslara yapılıyor. Bu üç şahıs, passolig tarafından kulübe tanımlanan biletlere tanımlanır tanımlanmaz el koyuyor" dedi.Bunun yanı sıra, kulüp içindeki bazı yöneticilerin ve çalışanların karaborsacılık faaliyetlerinde yer aldığını, özellikle UEFA odasında karaborsacılık yapıldığını belirtti. Eski çalışan "Stadyum etrafında karaborsacılık işi ile uğraşan kişiler, bilet almak isteyen taraftarlardan sıcak parayı alıp UEFA odasında toplandığını öğrendim" diye ekledi. Ayrıca, bu odada biriken paraların başka hesaplara aktarıldığını iddia etti.Ebru Gürsoy, kulüp başkanı Dursun Özbek’in şoförü Ümit Karpuz’un da bu işin içinde olduğunu duyduğunu, hatta bilet satışlarıyla ilgili paraların Ümit Karpuz tarafından alındığını öne sürdü. Bunun yanı sıra, Avrupa deplasman biletlerinin de genellikle Ultraslan taraftar grubuna devredildiğini ve bu biletlerin karaborsa üzerinden satıldığını açıkladı. Gürsoy, özellikle Fenerbahçe maçında stadyum çevresinde bin 900 biletin karaborsada satıldığını söyledi.Gürsoy, ifade verirken kulüp içindeki tehditler ve baskılara da değindi. Eray Yazgan’ın kendisine, "Birlikte orta yol bulmak için sizi aradım. Birbirimize katkıda bulunabilir miyiz?" şeklinde bir teklif sunduğunu, ancak bu teklifi reddettiğini aktardı. Ayrıca, Dursun Özbek’in yeğeni Serkan Sucu’nun, Gürsoy’u bizzat tehdit ettiğini ve kafesini hedef göstereceğini söylediğini belirtti.Son olarak, Gürsoy, Galatasaray Kulübü’ne karşı hiçbir husumeti olmadığını, ancak kulüpte dönen usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Gürsoy "Benim tek amacım Galatasaray'ın daha da ileriye gitmesi, Türk futbolunun olumlu gelişmeler yaşaması ve her şeyin liyakat ve hukuk çerçevesinde yapılmasıdır" dedi. Gürsoy, ifadelerinin sadece gördüklerini ve öğrendiklerini aktardığını belirterek "Kimseyi şikayet etmiyorum, sadece bildiklerimi savcılığa anlattım" diyerek sözlerini tamamladı.
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GS TV çalışanı Ebru Gürsoy'dan itiraf: 'Galatasaray karaborsa bilet satıyordu'

20:43 10.01.2025 (güncellendi: 20:46 10.01.2025)
© AADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Galatasaray Kulübü bünyesinde uzun yıllar GS TV’de görev yapan Ebru Gürsoy, kulübün maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddialarını doğrulayan çarpıcı ifadeler verdi. Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinde Gürsoy, Galatasaray'ın son iki sezon karaborsa bilet sattığını iddia etti.
Galatasaray Spor Kulübü'nde karaborsa iddiaları gündemdeki yerini korurken eski GS TV çalışanı Ebru Gürsoy savcılıkta ifade verdi.
Ebru Gürsoy, ifadesinde Galatasaray Kulübü’nde 6 başkan ve 8 yönetim kurulu gördüğünü, karaborsa faaliyetlerinin geçmişte kağıt biletler üzerinden yapıldığını, ancak bu dönemde de devam ettiğini vurguladı. Ajansspor'un ulaştığı savcılık ifadesinde "Son 2 sezondur Galatasaray Kulübü'nde karaborsa faaliyetleri yoğun şekilde yapılıyor. Bu iş çok yönlü olarak devam etmekte" diyen Gürsoy, stadyumda güvenlik görevlilerinin şaibeli kişileri içeri soktuğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilerin maç izlemek için değil, karaborsacılık yapmak için stadyuma geldiğini ifade etti.
Gürsoy, kulüpteki yetkililerin ve bazı çalışanların bu faaliyetlere göz yumduğunu, hatta biletlerin kulüp tarafından satışa sunulmadan önce karaborsacılara el konulduğunu iddia etti. Özellikle, Passolig sisteminden kulübe tanımlanan biletlerin, Alper Narman, Eray Yazgan ve Bora Bahçetepe gibi isimler tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu kişilerin kulübün bilet ve kombine satış departmanındaki kilit pozisyonlarda yer aldığını belirten Gürsoy "Bilet talepleri bu şahıslara yapılıyor. Bu üç şahıs, passolig tarafından kulübe tanımlanan biletlere tanımlanır tanımlanmaz el koyuyor" dedi.
Bunun yanı sıra, kulüp içindeki bazı yöneticilerin ve çalışanların karaborsacılık faaliyetlerinde yer aldığını, özellikle UEFA odasında karaborsacılık yapıldığını belirtti. Eski çalışan "Stadyum etrafında karaborsacılık işi ile uğraşan kişiler, bilet almak isteyen taraftarlardan sıcak parayı alıp UEFA odasında toplandığını öğrendim" diye ekledi. Ayrıca, bu odada biriken paraların başka hesaplara aktarıldığını iddia etti.
Ebru Gürsoy, kulüp başkanı Dursun Özbek’in şoförü Ümit Karpuz’un da bu işin içinde olduğunu duyduğunu, hatta bilet satışlarıyla ilgili paraların Ümit Karpuz tarafından alındığını öne sürdü. Bunun yanı sıra, Avrupa deplasman biletlerinin de genellikle Ultraslan taraftar grubuna devredildiğini ve bu biletlerin karaborsa üzerinden satıldığını açıkladı. Gürsoy, özellikle Fenerbahçe maçında stadyum çevresinde bin 900 biletin karaborsada satıldığını söyledi.
Gürsoy, ifade verirken kulüp içindeki tehditler ve baskılara da değindi. Eray Yazgan’ın kendisine, "Birlikte orta yol bulmak için sizi aradım. Birbirimize katkıda bulunabilir miyiz?" şeklinde bir teklif sunduğunu, ancak bu teklifi reddettiğini aktardı. Ayrıca, Dursun Özbek’in yeğeni Serkan Sucu’nun, Gürsoy’u bizzat tehdit ettiğini ve kafesini hedef göstereceğini söylediğini belirtti.
Son olarak, Gürsoy, Galatasaray Kulübü’ne karşı hiçbir husumeti olmadığını, ancak kulüpte dönen usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Gürsoy "Benim tek amacım Galatasaray'ın daha da ileriye gitmesi, Türk futbolunun olumlu gelişmeler yaşaması ve her şeyin liyakat ve hukuk çerçevesinde yapılmasıdır" dedi. Gürsoy, ifadelerinin sadece gördüklerini ve öğrendiklerini aktardığını belirterek "Kimseyi şikayet etmiyorum, sadece bildiklerimi savcılığa anlattım" diyerek sözlerini tamamladı.
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