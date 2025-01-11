https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukraynadan-yogun-iha-saldirisi-rusya-bolgelerinde-gece-85-hava-hedefi-vuruldu-1092560434.html

Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rusya bölgelerinde gece 85 hava hedefi vuruldu

Ukrayna’dan yoğun İHA saldırısı: Rusya bölgelerinde gece 85 hava hedefi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçleri gece ülkenin 6 bölgesi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 85 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T09:30+0300

2025-01-11T09:30+0300

2025-01-11T09:38+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 85 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 31’i Karadeniz ve 14’ü Azak Denizi’nde vurulurken Voronej Bölgesi’nde 16, Krasnodar Bölgesi’nde 16, Belgorod Bölgesi’nde 4, Tambov Bölgesi’nde 2, Kursk Bölgesi’nde 1 ve Kırım’da 1 İHA engellendi.‘Tambov’da birkaç kişi yaralandı’Tambov Vali Vekili Yevgeniy Pervışov, bölgedeki Kotovsk kentinde Ukrayna İHA’larının iki apartmana çarpması sonucu birkaç kişinin cam parçalarından yaralandığını bildirdi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu Mayskiy kasabasında maddi hasarın oluştuğunu, olaydan kimsenin etkilemediğini açıkladı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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