https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-svetlodarsk-kentine-duzenledigi-saldirida-iki-sivil-oldu-1092555730.html

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği saldırıda iki sivil öldü

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği saldırıda iki sivil öldü

Sputnik Türkiye

DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T22:50+0300

2025-01-10T22:50+0300

2025-01-10T22:49+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

sverdlovsk

füze saldırısı

ukrayna ordusu

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun DHC’deki Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.Puşilin, tüm yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını kaydetti.DHC’nin Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesine göre, Ukrayna birlikleri saat 07.20 ve 14.10'da Svetlodarsk'a çoklu roketatar sistemlerinden toplam 18 füze ateşledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ukrayna-ordusu-abd-yapimi-himars-roketleriyle-supermarkete-saldirdi-1092529257.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

sverdlovsk

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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sverdlovsk, füze saldırısı, ukrayna ordusu