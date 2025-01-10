https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-svetlodarsk-kentine-duzenledigi-saldirida-iki-sivil-oldu-1092555730.html
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği saldırıda iki sivil öldü
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği saldırıda iki sivil öldü
Sputnik Türkiye
DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T22:50+0300
2025-01-10T22:50+0300
2025-01-10T22:49+0300
ukrayna krizi
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
sverdlovsk
füze saldırısı
ukrayna ordusu
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun DHC’deki Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.Puşilin, tüm yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını kaydetti.DHC’nin Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesine göre, Ukrayna birlikleri saat 07.20 ve 14.10'da Svetlodarsk'a çoklu roketatar sistemlerinden toplam 18 füze ateşledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ukrayna-ordusu-abd-yapimi-himars-roketleriyle-supermarkete-saldirdi-1092529257.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sverdlovsk, füze saldırısı, ukrayna ordusu
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sverdlovsk, füze saldırısı, ukrayna ordusu
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği saldırıda iki sivil öldü
DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun DHC’deki Svetlodarsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kadının hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.
Puşilin, tüm yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını kaydetti.
DHC’nin Ukrayna’nın Savaş Suçlarını Belgeleme Dairesine göre, Ukrayna birlikleri saat 07.20 ve 14.10'da Svetlodarsk'a çoklu roketatar sistemlerinden toplam 18 füze ateşledi.