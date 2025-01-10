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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/esir-alinan-ukraynali-asker-orduda-verilen-egitimin-yetersiz-oldugunu-anlatti-1092551501.html
Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı
Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı sırada Rus birliklerince esir alınan Ukraynalı asker, istihkam eğitimini ağırlıklı olarak teorik olarak... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T19:49+0300
2025-01-10T19:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Mihail Kostyuk, askerlik şubesinde kaydını yaptırmak için Lutsk kentine geldiğini, orada belgelerini kontrol etmek için başka bir yere götüreceklerini söylediklerini, fakat hile ile askeri sağlık kuruluna soktuklarını anlattı.Kostyuk, “Askeri sağlık kurulundan sonra askerlik şubesine götürüldüm, orada çok sayıda genç vardı, yaklaşık 30 kişi. Gece saat 12 gibi bizi toparlayıp Kamenets-Podolskiy’e götürdüler” diye konuştu.Ukraynalı esir asker, seferber edilen askerlerin eğitimine formalite olarak bakıldığını, onların sadece makineli tüfeğin nasıl tutulacağını ve kullanılacağını bildiklerini, istihkam eğitiminin ise ‘uygulamadan çok teorik olarak verildiğini’ ifade etti.“Sonra bizi Sumi bölgesine gönderdiler. Bizi terk edilmiş bir kulübeye bıraktılar, oraya yerleştik ve bütün gün orada kaldık. Akşam ise göreve hazırlanmamızı söylediler. Önce araca tanksavar mayınları yüklediler, ardından bizi bindirdiler, bir şeyler anlattılar, bize bu mayınların nasıl kurulacağına dair video gösterdiler, görevi yerine getirmemizi söylediler. Görevi yerine getirmeyi reddettik. Bize reddimizin kabul edilmediğini söylediler.”Görevden dönerken yoğun ateş altında kaldıklarını dile getiren Mihail, Ukraynalı askerlerin sahada bırakıldıklarını anladıklarını ve sonrasında ne yapacaklarını bilemedikleri için teslim olmaya karar verdiklerini anlattı.“Sığınakta 2-3 saat kadar kaldık, sonra birileri girdi, Rus olduklarını gördük, ellerimizi havaya kaldırdık, silahlarımızı attık. Tüfeklerimizin emniyetini bile açmadık.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1092538317.html
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Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı
Sputnik Türkiye
Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, lutsk

Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı

19:49 10.01.2025
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı sırada Rus birliklerince esir alınan Ukraynalı asker, istihkam eğitimini ağırlıklı olarak teorik olarak aldıklarını, mevzilere gönderilmeden önce askerlerin sadece makineli tüfekleri nasıl tutacaklarını bildiklerini anlattı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Mihail Kostyuk, askerlik şubesinde kaydını yaptırmak için Lutsk kentine geldiğini, orada belgelerini kontrol etmek için başka bir yere götüreceklerini söylediklerini, fakat hile ile askeri sağlık kuruluna soktuklarını anlattı.
Kostyuk, “Askeri sağlık kurulundan sonra askerlik şubesine götürüldüm, orada çok sayıda genç vardı, yaklaşık 30 kişi. Gece saat 12 gibi bizi toparlayıp Kamenets-Podolskiy’e götürdüler” diye konuştu.
Ukraynalı esir asker, seferber edilen askerlerin eğitimine formalite olarak bakıldığını, onların sadece makineli tüfeğin nasıl tutulacağını ve kullanılacağını bildiklerini, istihkam eğitiminin ise ‘uygulamadan çok teorik olarak verildiğini’ ifade etti.
“Sonra bizi Sumi bölgesine gönderdiler. Bizi terk edilmiş bir kulübeye bıraktılar, oraya yerleştik ve bütün gün orada kaldık. Akşam ise göreve hazırlanmamızı söylediler. Önce araca tanksavar mayınları yüklediler, ardından bizi bindirdiler, bir şeyler anlattılar, bize bu mayınların nasıl kurulacağına dair video gösterdiler, görevi yerine getirmemizi söylediler. Görevi yerine getirmeyi reddettik. Bize reddimizin kabul edilmediğini söylediler.”
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Görevden dönerken yoğun ateş altında kaldıklarını dile getiren Mihail, Ukraynalı askerlerin sahada bırakıldıklarını anladıklarını ve sonrasında ne yapacaklarını bilemedikleri için teslim olmaya karar verdiklerini anlattı.
“Sığınakta 2-3 saat kadar kaldık, sonra birileri girdi, Rus olduklarını gördük, ellerimizi havaya kaldırdık, silahlarımızı attık. Tüfeklerimizin emniyetini bile açmadık.”
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