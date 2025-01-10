https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/esir-alinan-ukraynali-asker-orduda-verilen-egitimin-yetersiz-oldugunu-anlatti-1092551501.html

Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı

Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı sırada Rus birliklerince esir alınan Ukraynalı asker, istihkam eğitimini ağırlıklı olarak teorik olarak... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T19:49+0300

2025-01-10T19:49+0300

2025-01-10T19:49+0300

ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

esir

sumi bölgesi

rusya savunma bakanlığı

lutsk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Mihail Kostyuk, askerlik şubesinde kaydını yaptırmak için Lutsk kentine geldiğini, orada belgelerini kontrol etmek için başka bir yere götüreceklerini söylediklerini, fakat hile ile askeri sağlık kuruluna soktuklarını anlattı.Kostyuk, “Askeri sağlık kurulundan sonra askerlik şubesine götürüldüm, orada çok sayıda genç vardı, yaklaşık 30 kişi. Gece saat 12 gibi bizi toparlayıp Kamenets-Podolskiy’e götürdüler” diye konuştu.Ukraynalı esir asker, seferber edilen askerlerin eğitimine formalite olarak bakıldığını, onların sadece makineli tüfeğin nasıl tutulacağını ve kullanılacağını bildiklerini, istihkam eğitiminin ise ‘uygulamadan çok teorik olarak verildiğini’ ifade etti.“Sonra bizi Sumi bölgesine gönderdiler. Bizi terk edilmiş bir kulübeye bıraktılar, oraya yerleştik ve bütün gün orada kaldık. Akşam ise göreve hazırlanmamızı söylediler. Önce araca tanksavar mayınları yüklediler, ardından bizi bindirdiler, bir şeyler anlattılar, bize bu mayınların nasıl kurulacağına dair video gösterdiler, görevi yerine getirmemizi söylediler. Görevi yerine getirmeyi reddettik. Bize reddimizin kabul edilmediğini söylediler.”Görevden dönerken yoğun ateş altında kaldıklarını dile getiren Mihail, Ukraynalı askerlerin sahada bırakıldıklarını anladıklarını ve sonrasında ne yapacaklarını bilemedikleri için teslim olmaya karar verdiklerini anlattı.“Sığınakta 2-3 saat kadar kaldık, sonra birileri girdi, Rus olduklarını gördük, ellerimizi havaya kaldırdık, silahlarımızı attık. Tüfeklerimizin emniyetini bile açmadık.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1092538317.html

rusya

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sumi bölgesi

lutsk

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Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı Sputnik Türkiye Esir alınan Ukraynalı asker, orduda verilen eğitimin yetersiz olduğunu anlattı 2025-01-10T19:49+0300 true PT1M43S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, lutsk