Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:10
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:26
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:24
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/turkiyede-en-cok-aranan-meslekler-aciklandi-en-fazla-acik-is-bu-sektorlerde-1092563838.html
Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde
Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde
Sputnik Türkiye
İŞKUR’un 2024 yılı verilerine göre, 1,4 milyon kişi iş sahibi oldu. En çok istihdam sağlanan meslekler arasında özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T11:30+0300
2025-01-11T11:30+0300
ekonomi
meslek
işkur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092564145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6e0278b426fe17662f3fb1707254332.jpg
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı istihdam raporunu açıkladı. Verilere göre, geçen yıl toplamda 1 milyon 453 bin 833 kişi iş sahibi oldu. Bu kişilerin 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si ise erkek çalışanlardan oluştu. Engelli bireylerin istihdamında da artış yaşanarak 45 bin kişi iş gücü piyasasına kazandırıldı.Bir önceki yıla kıyasla işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 17,53 oranında artış gösterdi. 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin iş sahibi olduğu açıklanmıştı.İstihdam oranlarında şehirler bazında İstanbul ilk sırada yer aldı. Geçen yıl İstanbul’da toplam 340 bin 689 kişi işe yerleştirildi. İstanbul’u sırasıyla şu şehirler takip etti:Bu şehirler, sanayi ve hizmet sektörlerindeki iş olanaklarıyla dikkat çekti.En fazla işe yerleştirme hangi sektörde?Geçen yıl en çok istihdam sağlanan sektör, sanayi alanında imalat sektörü oldu. İŞKUR verilerine göre, işverenler toplamda 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı bildirdi. Bu ilanların yüzde 99,1’i özel sektörden geldi. En fazla açık iş ilanı iletisi alınan sektörler sırasıyla:En çok i̇stihdam sağlanan mesleklerİŞKUR, 2024 yılı boyunca en çok istihdam sağlanan meslekleri de açıkladı. Listenin başında silahsız özel güvenlik görevlisi yer aldı. İşe yerleştirilen kişi sayıları şu şekilde sıralandı:Bu meslekleri elle imalat işçileri, market elemanları, satış elemanları, çağrı merkezi müşteri temsilcileri ve gıda perakende satış elemanları izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/sadece-3-gunde-degisti-sabah-8-milyon-aksam-10-milyon-tl-1092558850.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092564145_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d3f00cb4ed998e5e2377169f4f042377.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meslek, işkur, iş
meslek, işkur, iş

Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde

11:30 11.01.2025
© AAGarson
Garson - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA
Abone ol
İŞKUR’un 2024 yılı verilerine göre, 1,4 milyon kişi iş sahibi oldu. En çok istihdam sağlanan meslekler arasında özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi ve konfeksiyon işçisi öne çıktı. İstanbul, en fazla işe yerleşmenin gerçekleştiği şehir oldu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı istihdam raporunu açıkladı. Verilere göre, geçen yıl toplamda 1 milyon 453 bin 833 kişi iş sahibi oldu. Bu kişilerin 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si ise erkek çalışanlardan oluştu. Engelli bireylerin istihdamında da artış yaşanarak 45 bin kişi iş gücü piyasasına kazandırıldı.
Bir önceki yıla kıyasla işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 17,53 oranında artış gösterdi. 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin iş sahibi olduğu açıklanmıştı.
İstihdam oranlarında şehirler bazında İstanbul ilk sırada yer aldı. Geçen yıl İstanbul’da toplam 340 bin 689 kişi işe yerleştirildi. İstanbul’u sırasıyla şu şehirler takip etti:
Ankara: 107 bin 830 kişi
İzmir: 80 bin 542 kişi
Bursa: 60 bin 733 kişi
Kocaeli: 58 bin 489 kişi
Bu şehirler, sanayi ve hizmet sektörlerindeki iş olanaklarıyla dikkat çekti.

En fazla işe yerleştirme hangi sektörde?

Geçen yıl en çok istihdam sağlanan sektör, sanayi alanında imalat sektörü oldu. İŞKUR verilerine göre, işverenler toplamda 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı bildirdi. Bu ilanların yüzde 99,1’i özel sektörden geldi. En fazla açık iş ilanı iletisi alınan sektörler sırasıyla:
1.
İmalat sektörü: 1 milyon 14 bin 292 açık iş
2.
Toptan ve perakende ticaret: 351 bin 502 açık iş
3.
İdari ve destek hizmet faaliyetleri: 337 bin 480 açık iş

En çok i̇stihdam sağlanan meslekler

İŞKUR, 2024 yılı boyunca en çok istihdam sağlanan meslekleri de açıkladı. Listenin başında silahsız özel güvenlik görevlisi yer aldı. İşe yerleştirilen kişi sayıları şu şekilde sıralandı:
1.
Silahsız özel güvenlik görevlisi: 74 bin 900 kişi
2.
Turizm ve otelcilik elemanı: 65 bin 123 kişi
3.
Reyon görevlisi: 53 bin 327 kişi
4.
Konfeksiyon işçisi: 43 bin 830 kişi
5.
Garson: 40 bin 691 kişi
Bu meslekleri elle imalat işçileri, market elemanları, satış elemanları, çağrı merkezi müşteri temsilcileri ve gıda perakende satış elemanları izledi.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
TÜRKİYE
Fiyatı sadece 3 günde değişti: Sabah 8 milyon, akşam 10 milyon TL
07:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала