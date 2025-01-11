https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/turkiyede-en-cok-aranan-meslekler-aciklandi-en-fazla-acik-is-bu-sektorlerde-1092563838.html

Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde

Türkiye’de en çok aranan meslekler açıklandı: En fazla açık iş bu sektörlerde

Sputnik Türkiye

İŞKUR’un 2024 yılı verilerine göre, 1,4 milyon kişi iş sahibi oldu. En çok istihdam sağlanan meslekler arasında özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T11:30+0300

2025-01-11T11:30+0300

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ekonomi

meslek

işkur

iş

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı istihdam raporunu açıkladı. Verilere göre, geçen yıl toplamda 1 milyon 453 bin 833 kişi iş sahibi oldu. Bu kişilerin 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si ise erkek çalışanlardan oluştu. Engelli bireylerin istihdamında da artış yaşanarak 45 bin kişi iş gücü piyasasına kazandırıldı.Bir önceki yıla kıyasla işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 17,53 oranında artış gösterdi. 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin iş sahibi olduğu açıklanmıştı.İstihdam oranlarında şehirler bazında İstanbul ilk sırada yer aldı. Geçen yıl İstanbul’da toplam 340 bin 689 kişi işe yerleştirildi. İstanbul’u sırasıyla şu şehirler takip etti:Bu şehirler, sanayi ve hizmet sektörlerindeki iş olanaklarıyla dikkat çekti.En fazla işe yerleştirme hangi sektörde?Geçen yıl en çok istihdam sağlanan sektör, sanayi alanında imalat sektörü oldu. İŞKUR verilerine göre, işverenler toplamda 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı bildirdi. Bu ilanların yüzde 99,1’i özel sektörden geldi. En fazla açık iş ilanı iletisi alınan sektörler sırasıyla:En çok i̇stihdam sağlanan mesleklerİŞKUR, 2024 yılı boyunca en çok istihdam sağlanan meslekleri de açıkladı. Listenin başında silahsız özel güvenlik görevlisi yer aldı. İşe yerleştirilen kişi sayıları şu şekilde sıralandı:Bu meslekleri elle imalat işçileri, market elemanları, satış elemanları, çağrı merkezi müşteri temsilcileri ve gıda perakende satış elemanları izledi.

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