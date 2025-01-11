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Fiyatı sadece 3 günde değişti: Sabah 8 milyon, akşam 10 milyon TL
Fiyatı sadece 3 günde değişti: Sabah 8 milyon, akşam 10 milyon TL
Sputnik Türkiye
İlk evini alacaklara yönelik kampanya hazırlığı, satılık konut fiyatlarında ani ve fahiş artışlara neden oldu. Bazı ilanlarda fiyatlar gün içinde birkaç kez... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T07:48+0300
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İlk evini alacak vatandaşlara yönelik olası destek programlarının açıklanmasıyla birlikte satılık konut ilanları fahiş fiyat artışlarına sahne oldu. Son üç günde ilanlardaki fiyatlar milyonlarca lira artarken, bazı ilan sahiplerinin gün içinde birden fazla kez fiyat değiştirdiği görüldü. Tüketiciler, sosyal medyada fiyat hareketlerini paylaşarak yetkililere denetim çağrısında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarının hayat pahalılığına etkisini vurgulayarak konut arzını artırma hedeflerini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ilk evini alacaklar için sosyal konut programları ve teşvikler hazırladıklarını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından, kampanya öncesi fırsatçılığın önüne geçilmesi için takip ve cezalandırma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.Milliyet'in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, fiyat artışlarının çoğunlukla mülk sahipleri tarafından yapıldığını belirterek, serbest piyasadaki fırsatçılığın vergi sistemiyle kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Akdoğan, mülk sahiplerinin genellikle tapuda düşük fiyat beyan ederek vergi yükümlülüklerini azalttıklarını ve bu durumun hem ekonomiyi hem de sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi.Akdoğan, kampanyaların belirli bir hedef kitleyle sınırlı tutulması gerektiğini ve kapsamın net tanımlanmasının piyasa dalgalanmalarını azaltacağını ifade etti. Denetimlerin sıkılaştırılmasının yanı sıra, emlakçılar ve mülk sahipleri arasındaki kötü niyetli davranışların cezai yaptırımlarla engellenmesi gerektiğini belirtti.Gün içinde milyonluk fiyat oynaklığıSon günlerde satılık konut ilanlarında dikkat çeken fiyat hareketliliği, fırsatçılığın boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin, sabah 8 milyon lira olarak girilen bir ilanın akşam 10 milyon liraya çıkarıldığı görüldü. Ayrıca, pek çok ilanda 300-500 bin lira arasında değişen anlık artışlar yaşanıyor.
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satılık konut fiyatları, ilk evini alacaklara kampanya, konut fiyatlarında fırsatçılık, emlak piyasasında denetim, fahiş fiyat artışı, sosyal konut programı, vergi düzenlemesi, konut ilanlarında fiyat hareketliliği
satılık konut fiyatları, ilk evini alacaklara kampanya, konut fiyatlarında fırsatçılık, emlak piyasasında denetim, fahiş fiyat artışı, sosyal konut programı, vergi düzenlemesi, konut ilanlarında fiyat hareketliliği

Fiyatı sadece 3 günde değişti: Sabah 8 milyon, akşam 10 milyon TL

07:48 11.01.2025 (güncellendi: 07:50 11.01.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA
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İlk evini alacaklara yönelik kampanya hazırlığı, satılık konut fiyatlarında ani ve fahiş artışlara neden oldu. Bazı ilanlarda fiyatlar gün içinde birkaç kez değiştirildi. Tüketiciler, fırsatçılığa karşı denetimlerin artırılmasını talep ederken uzmanlar, vergi sistemi ve piyasa düzenlemesi için hızlı adım çağrısında bulunuyor.
İlk evini alacak vatandaşlara yönelik olası destek programlarının açıklanmasıyla birlikte satılık konut ilanları fahiş fiyat artışlarına sahne oldu. Son üç günde ilanlardaki fiyatlar milyonlarca lira artarken, bazı ilan sahiplerinin gün içinde birden fazla kez fiyat değiştirdiği görüldü. Tüketiciler, sosyal medyada fiyat hareketlerini paylaşarak yetkililere denetim çağrısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarının hayat pahalılığına etkisini vurgulayarak konut arzını artırma hedeflerini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ilk evini alacaklar için sosyal konut programları ve teşvikler hazırladıklarını açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından, kampanya öncesi fırsatçılığın önüne geçilmesi için takip ve cezalandırma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Milliyet'in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, fiyat artışlarının çoğunlukla mülk sahipleri tarafından yapıldığını belirterek, serbest piyasadaki fırsatçılığın vergi sistemiyle kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Akdoğan, mülk sahiplerinin genellikle tapuda düşük fiyat beyan ederek vergi yükümlülüklerini azalttıklarını ve bu durumun hem ekonomiyi hem de sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Akdoğan, kampanyaların belirli bir hedef kitleyle sınırlı tutulması gerektiğini ve kapsamın net tanımlanmasının piyasa dalgalanmalarını azaltacağını ifade etti. Denetimlerin sıkılaştırılmasının yanı sıra, emlakçılar ve mülk sahipleri arasındaki kötü niyetli davranışların cezai yaptırımlarla engellenmesi gerektiğini belirtti.

Gün içinde milyonluk fiyat oynaklığı

Son günlerde satılık konut ilanlarında dikkat çeken fiyat hareketliliği, fırsatçılığın boyutunu gözler önüne seriyor. Örneğin, sabah 8 milyon lira olarak girilen bir ilanın akşam 10 milyon liraya çıkarıldığı görüldü. Ayrıca, pek çok ilanda 300-500 bin lira arasında değişen anlık artışlar yaşanıyor.
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