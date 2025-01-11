https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/turkiye-barolar-birligi-baskani-sagkan-hukuk-fakultesi-ogrencisi-populasyonuna-bir-son-vermek-1092566990.html

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye'de hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini vurguladı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:23+0300

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türkiye

türkiye barolar birliği

türkiye barolar birliği başkanı ramiz erinç sağkan

avukat

hukuk fakültesi

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Türkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat olduğunu ve 92 hukuk fakültesi bulunduğunu söyleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini belirterek, bunun sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa da işaret ettiğini söyledi.Kasyeri'de 11 ilin baro başkanının katıldığı İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katılan TBB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan toplantı gündeminin birinci maddesini meslektaşlarının yaşadığı sorunların oluşturduğunu dile getirdi.İhtiyaç analizi yapılmadan hukuk fakültesi açılıyorTürkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, "Tabii 92 hukuk fakültesi, 10 binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem TBB'nin, baroların ve Adalet Bakanlığının çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi." diye konuştu.Sadece nicelik değil aynı zamanda nitelik sorunuBu dönem ise daha önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Sağkan, şöyle devam etti:

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türkiye barolar birliği, türkiye barolar birliği başkanı ramiz erinç sağkan, avukat, hukuk fakültesi