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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye'de hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini vurguladı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye barolar birliği başkanı ramiz erinç sağkan
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Türkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat olduğunu ve 92 hukuk fakültesi bulunduğunu söyleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini belirterek, bunun sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa da işaret ettiğini söyledi.Kasyeri'de 11 ilin baro başkanının katıldığı İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katılan TBB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan toplantı gündeminin birinci maddesini meslektaşlarının yaşadığı sorunların oluşturduğunu dile getirdi.İhtiyaç analizi yapılmadan hukuk fakültesi açılıyorTürkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, "Tabii 92 hukuk fakültesi, 10 binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem TBB'nin, baroların ve Adalet Bakanlığının çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi." diye konuştu.Sadece nicelik değil aynı zamanda nitelik sorunuBu dönem ise daha önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Sağkan, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-barosu-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-yapmak-sucundan-sorusturma--1091871524.html
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türkiye barolar birliği, türkiye barolar birliği başkanı ramiz erinç sağkan, avukat, hukuk fakültesi
türkiye barolar birliği, türkiye barolar birliği başkanı ramiz erinç sağkan, avukat, hukuk fakültesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor

12:23 11.01.2025
© Esma KüçükşahinTBB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan
TBB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Esma Küçükşahin
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye'de hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat olduğunu ve 92 hukuk fakültesi bulunduğunu söyleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerektiğini belirterek, bunun sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa da işaret ettiğini söyledi.
Kasyeri'de 11 ilin baro başkanının katıldığı İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katılan TBB Başkanı Ramiz Erinç Sağkan toplantı gündeminin birinci maddesini meslektaşlarının yaşadığı sorunların oluşturduğunu dile getirdi.

İhtiyaç analizi yapılmadan hukuk fakültesi açılıyor

Türkiye'de bugün itibarıyla 200 binin üzerinde avukat bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, "Tabii 92 hukuk fakültesi, 10 binlerce meslektaşımızın her yıl mezun olarak sisteme katıldıkları, ihtiyaç analizi yapılmaksızın açılan fakülteler nedeniyle yaşanılan çok ciddi problemler var. Bu problemlerin başında da avukatların yaşadığı ağır ekonomik sorunlar ve yine devamında da hukukçu niteliğindeki düşüş gelmekte. Bu anlamda geçtiğimiz dönem TBB'nin, baroların ve Adalet Bakanlığının çabalarıyla bazı somut ve önemli adımlar hayata geçirildi." diye konuştu.

Sadece nicelik değil aynı zamanda nitelik sorunu

Bu dönem ise daha önemli adımların atılması gerektiğini ifade eden Sağkan, şöyle devam etti:
"Öncelikle hukuk fakültesi öğrencisi popülasyonuna bir son vermek gerekiyor. Bu sadece bir nicelik sorununa değil, aynı zamanda bir nitelik sorununa işaret ediyor. Bu nitelik sorunu da yurttaşlarımızın adalete erişimi anlamında da en önemli başlığımız. Bu anlamda bugün hukuk fakülteleri, avukat sayısı, nicelik ve nitelik problemleri ve devamında önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızın açıkladığı üzere kamuoyuyla paylaşılacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın etkinliğinin arttırılması bakımından hangi başlıkların belgede yer almasının zorunlu olduğu konuları baro başkanlarımız ve TBB heyeti tarafından değerlendirilecek. Umut ediyorum ki hukuk sistemimize milletimize hayırlı bir toplantıyı hep beraber hayata geçireceğiz."
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