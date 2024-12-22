https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/istanbul-barosu-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-yapmak-sucundan-sorusturma--1091871524.html

İstanbul Barosu yönetim kurulu üyelerine 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan' soruşturma başlatıldı

İstanbul Barosu yönetim kurulu üyelerine 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan' soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T13:43+0300

2024-12-22T13:43+0300

2024-12-22T15:22+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Barosu'nun resmi X (Twitter) hesabından da duyurulan açıklaması üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.Savcılık suçları açıkladıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1996 Mardin doğumlu Cihan Bilgin'in, 2015 yılında Diyarbakır'da "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından kaydının bulunduğu ve Mardin 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından da "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kararı bulunduğunu açıkladı.Başsavcılık, 1992 Ağrı doğumlu Nazım Daştan hakkında ise 2012 ve 2016 yıllarında Gaziantep'te "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2'şer adet kaydının bulunduğunu, Ağrı'da 2016 ve 2019 yıllarında, "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 adet kaydının bulunduğunu, ayrıca Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliği'nce "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 1 adet arama kaydı, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Diyadin Sulh Ceza Hakimliği'nce de hakkında, "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 adet aranma kaydının bulunduğunu açıkladı.Baro, dün sosyal medya hesabında şu paylaşımı yapmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html

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