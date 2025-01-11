https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/turkiye-2024te-bor-rezervlerini-satisinda-tarihi-rekor-kirdi-1092568113.html

Türkiye 2024’te bor ürünleri satışında tarihi rekor kırdı

Türkiye 2024’te bor ürünleri satışında tarihi rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye 2024’te bor satışından 1,3 milyar dolar elde etti. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:51+0300

2025-01-11T12:51+0300

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türkiye

bor

bor madeni

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

hammadde

ticaret

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.Bor hangi sektörlerde kullanılıyor? • Cam ve Seramik Sanayi: Ürünlerin dayanıklılığını ve ısıya karşı direncini artırmak için kullanılır.• Tarım Sektörü: Bitki gelişimini desteklemek amacıyla bor içeren gübrelerde tercih edilir.• Kimya Sanayi: Deterjan ve temizlik ürünlerinde temizlik etkisini artıran katkı maddesi olarak kullanılır.• Metalurji Sanayi: Çelik ve alaşımların sertliğini ve dayanıklılığını artırmak için bor bileşenlerinden faydalanılır.• Nükleer Enerji Sektörü: Nötron emici özelliği sayesinde nükleer reaktörlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.• Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri: Gelişen enerji teknolojilerinde, özellikle batarya ve enerji depolama sistemlerinde yer almaktadır.

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bor, bor madeni, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hammadde, ticaret