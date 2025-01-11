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Türkiye 2024’te bor ürünleri satışında tarihi rekor kırdı
Türkiye 2024’te bor ürünleri satışında tarihi rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye 2024’te bor satışından 1,3 milyar dolar elde etti. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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bor madeni
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.Bor hangi sektörlerde kullanılıyor? • Cam ve Seramik Sanayi: Ürünlerin dayanıklılığını ve ısıya karşı direncini artırmak için kullanılır.• Tarım Sektörü: Bitki gelişimini desteklemek amacıyla bor içeren gübrelerde tercih edilir.• Kimya Sanayi: Deterjan ve temizlik ürünlerinde temizlik etkisini artıran katkı maddesi olarak kullanılır.• Metalurji Sanayi: Çelik ve alaşımların sertliğini ve dayanıklılığını artırmak için bor bileşenlerinden faydalanılır.• Nükleer Enerji Sektörü: Nötron emici özelliği sayesinde nükleer reaktörlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.• Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri: Gelişen enerji teknolojilerinde, özellikle batarya ve enerji depolama sistemlerinde yer almaktadır.
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bor, bor madeni, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hammadde, ticaret
bor, bor madeni, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, hammadde, ticaret

Türkiye 2024’te bor ürünleri satışında tarihi rekor kırdı

12:51 11.01.2025 (güncellendi: 12:58 11.01.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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Türkiye 2024’te bor satışından 1,3 milyar dolar elde etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

Bor hangi sektörlerde kullanılıyor?

Cam ve Seramik Sanayi: Ürünlerin dayanıklılığını ve ısıya karşı direncini artırmak için kullanılır.
Tarım Sektörü: Bitki gelişimini desteklemek amacıyla bor içeren gübrelerde tercih edilir.
Kimya Sanayi: Deterjan ve temizlik ürünlerinde temizlik etkisini artıran katkı maddesi olarak kullanılır.
Metalurji Sanayi: Çelik ve alaşımların sertliğini ve dayanıklılığını artırmak için bor bileşenlerinden faydalanılır.
Nükleer Enerji Sektörü: Nötron emici özelliği sayesinde nükleer reaktörlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.
Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri: Gelişen enerji teknolojilerinde, özellikle batarya ve enerji depolama sistemlerinde yer almaktadır.
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