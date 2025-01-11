https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/gazzede-yakit-tamamen-tukendi-ulkede-aclik-yaninda-iletisim-ve-enerji-sorunu-da-bas-gosterdi-1092562071.html
Gazze’de yakıt tamamen tükendi: Ülkede açlık yanında iletişim ve enerji sorunu da baş gösterdi
Gazze’de yakıt tamamen tükendi: Ülkede açlık yanında iletişim ve enerji sorunu da baş gösterdi
Sputnik Türkiye
Gazze'de İsrail'in bölgedeki ambargosu nedeniyle yakıt tamamen tükendi. Bölgede enerji kaynaklarının çalışmayacağı açıklandı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T10:40+0300
2025-01-11T10:40+0300
2025-01-11T10:40+0300
israil- filistin çatışması
gazze
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israil
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Filistin İletişim Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetlerinin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.Filistin İletişim Bakanı Abdurrezzak en-Netşe yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’deki sabit ve mobil telefon hatları ile internet hizmetlerinin yakıtın tükenmesi nedeniyle kesintiye uğrayacağını belirtti. Netşe, bu durumun insani krizi daha da derinleştireceğini vurgulayarak, “Vatandaşlar acil durum ve insani yardım hizmetlerinden yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.Netşe, Gazze’nin güney ve orta bölgelerinde sabit iletişim ağlarında bugünden itibaren geniş çaplı kesintilerin yaşanacağını, krizin sürmesi durumunda kesintilerin mobil hatları da kapsayarak diğer bölgelere yayılacağını dile getirdi.100 gündür iletişim hizmetleri kesilmiş vaziyetteİsrail’in Kuzey Gazze’ye yakıt girişini engellediğini hatırlatan Netşe, bu nedenle söz konusu bölgelerde yaklaşık 100 gündür iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini belirtti. Bakan, Gazze’deki iletişim ağlarının işleyişi için tek enerji kaynağının yakıt olduğunun altını çizdi.İletişim ağlarının çökmesinin sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmasını zorlaştırdığını belirten Netşe, ayrıca uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını da ciddi şekilde aksattığını ifade etti.İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet hizmetlerinde sık sık kesintiler yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/gazzede-gorevli-bir-hemsire-200-aileye-yardim-ediyor-1092505153.html
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gazze, gazze şeridi, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, yakıt, enerji, telefon, iletişim
Gazze’de yakıt tamamen tükendi: Ülkede açlık yanında iletişim ve enerji sorunu da baş gösterdi
Gazze'de İsrail'in bölgedeki ambargosu nedeniyle yakıt tamamen tükendi. Bölgede enerji kaynaklarının çalışmayacağı açıklandı.
Filistin İletişim Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetlerinin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.
Filistin İletişim Bakanı Abdurrezzak en-Netşe yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’deki sabit ve mobil telefon hatları ile internet hizmetlerinin yakıtın tükenmesi nedeniyle kesintiye uğrayacağını belirtti. Netşe, bu durumun insani krizi daha da derinleştireceğini vurgulayarak, “Vatandaşlar acil durum ve insani yardım hizmetlerinden yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.
Netşe, Gazze’nin güney ve orta bölgelerinde sabit iletişim ağlarında bugünden itibaren geniş çaplı kesintilerin yaşanacağını, krizin sürmesi durumunda kesintilerin mobil hatları da kapsayarak diğer bölgelere yayılacağını dile getirdi.
100 gündür iletişim hizmetleri kesilmiş vaziyette
İsrail’in Kuzey Gazze’ye yakıt girişini engellediğini hatırlatan Netşe, bu nedenle söz konusu bölgelerde yaklaşık 100 gündür iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini belirtti. Bakan, Gazze’deki iletişim ağlarının işleyişi için tek enerji kaynağının yakıt olduğunun altını çizdi.
İletişim ağlarının çökmesinin sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmasını zorlaştırdığını belirten Netşe, ayrıca uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını da ciddi şekilde aksattığını ifade etti.
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet hizmetlerinde sık sık kesintiler yaşanıyor.