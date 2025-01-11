https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/seriata-uymuyor-diye-avukatligi-birakmisti-kendi-kanalinda-peygamberlik-ilan-etti-1092577356.html

Şeriata uymuyor diye avukatlığı bırakmıştı: Kendi kanalında 'peygamberlik' ilan etti

Şeriata uymuyor diye avukatlığı bırakmıştı: Kendi kanalında 'peygamberlik' ilan etti

Sputnik Türkiye

Avukatlığı 'şeriata uymuyor' diyerek bırakan Eylül Ecem Zal, kendi kanalından yayımladığı bir videoda kendini 'peygamber' ilan etti. Zal'ın paylaşımına tepki... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T18:34+0300

2025-01-11T18:34+0300

2025-01-11T18:34+0300

türkiye

ankara üniversitesi hukuk fakültesi

eylül ecem zal

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Kendi kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile şeriata uymadığı için avukatlığı bıraktığını açıklayan Eylül Ecem Zal yeni videosuyla büyük tepki çekti. Zal son çektiği video ile peygamberliğini ilan etti. Zal paylaştığı videolarda 'alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir resul' olarak kendini tanımlarken daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Avukatlığı bırakmıştıAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zal, daha önce 'şeriata uygun' olmadığı gerekçesiyle avukatlığı bıraktığını açıklamıştı. Daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadelerle de gündeme gelmiş bu durum kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Son olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kendisine "Allah'ın elçisi" olarak hitap ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/peygamberligini-ilan-etmisti-ciftliginde-kimsesiz-mezarlar-bulundu-esir-251-cocuk-kurtarildi-1081713063.html

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