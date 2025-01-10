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Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’nın aksine hiçbir zaman Slovakya'yı hayal kırıklığına uğratmadığını kaydeden Robert Fico, doğalgaz transitiyle ilgili sorunun çözümlenmemesi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:23+0300
2025-01-10T15:23+0300
2025-01-10T15:30+0300
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ukrayna
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doğalgaz boru hattı
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Slovakya parlamentosunun Avrupa İşleri Komisyonu toplantısında konuşan Başbakan Robert Fico, “Rusya enerji tedariki konusunda her zaman güvenilir bir ortak oldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’nın Rus gazının ülkeden geçişini durdurma kararını eleştiren Fico, “Ukrayna ve Slovakya üzerinden batıya giden boru hattını çalışır durumda tutmamız gerekiyor. Eğer gaz oraya gitmezse, bu Avrupa'daki gaz fiyatları için feci sonuçlar doğuracak” ifadesini kullandı.‘Mali desteği engellerim’Slovakya Başbakanı, “Eğer üç hafta içerisinde Ukrayna'nın (gaz geçişi konusunda) her şeyi engellediği bilgisini alırsak, Ukrayna'ya yönelik mali yardımı engelleyeceğim, sorunsuz” dedi.Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro daha gönderme kararını veto etmeye hazır olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-somut-plan-yok-1092536868.html
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slovakya, robert fico, rusya, ukrayna, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, yuliya timoşenko
slovakya, robert fico, rusya, ukrayna, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, yuliya timoşenko
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı
15:23 10.01.2025 (güncellendi: 15:30 10.01.2025)
Rusya’nın Ukrayna’nın aksine hiçbir zaman Slovakya'yı hayal kırıklığına uğratmadığını kaydeden Robert Fico, doğalgaz transitiyle ilgili sorunun çözümlenmemesi durumunda Ukrayna’ya mali yardımı engelleyeceğini belirtti.
Slovakya parlamentosunun Avrupa İşleri Komisyonu toplantısında konuşan Başbakan Robert Fico, “Rusya enerji tedariki konusunda her zaman güvenilir bir ortak oldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna'nın aksine Rusya bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. 2009'da, Ukrayna'dayken Ukrayna Başbakanı (Yuliya) Timoşenko'dan Ukrayna'nın batısındaki rezervuarlardan bize gaz vermesini istediğimde beni cehenneme gönderdiğini hatırlıyorum. Bunlar tipik Ukraynalılar.
Ukrayna’nın Rus gazının ülkeden geçişini durdurma kararını eleştiren Fico, “Ukrayna ve Slovakya üzerinden batıya giden boru hattını çalışır durumda tutmamız gerekiyor. Eğer gaz oraya gitmezse, bu Avrupa'daki gaz fiyatları için feci sonuçlar doğuracak” ifadesini kullandı.
‘Mali desteği engellerim’
Slovakya Başbakanı, “Eğer üç hafta içerisinde Ukrayna'nın (gaz geçişi konusunda) her şeyi engellediği bilgisini alırsak, Ukrayna'ya yönelik mali yardımı engelleyeceğim, sorunsuz” dedi.
Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro daha gönderme kararını veto etmeye hazır olduğunu kaydetti.