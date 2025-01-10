https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-aksine-rusya-hicbir-zaman-bizi-hayal-kirikligina-ugratmadi-1092543720.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi hayal kırıklığına uğratmadı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’nın aksine hiçbir zaman Slovakya'yı hayal kırıklığına uğratmadığını kaydeden Robert Fico, doğalgaz transitiyle ilgili sorunun çözümlenmemesi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:23+0300

2025-01-10T15:23+0300

2025-01-10T15:30+0300

dünya

slovakya

robert fico

rusya

ukrayna

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

yuliya timoşenko

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Slovakya parlamentosunun Avrupa İşleri Komisyonu toplantısında konuşan Başbakan Robert Fico, “Rusya enerji tedariki konusunda her zaman güvenilir bir ortak oldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’nın Rus gazının ülkeden geçişini durdurma kararını eleştiren Fico, “Ukrayna ve Slovakya üzerinden batıya giden boru hattını çalışır durumda tutmamız gerekiyor. Eğer gaz oraya gitmezse, bu Avrupa'daki gaz fiyatları için feci sonuçlar doğuracak” ifadesini kullandı.‘Mali desteği engellerim’Slovakya Başbakanı, “Eğer üç hafta içerisinde Ukrayna'nın (gaz geçişi konusunda) her şeyi engellediği bilgisini alırsak, Ukrayna'ya yönelik mali yardımı engelleyeceğim, sorunsuz” dedi.Fico, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro daha gönderme kararını veto etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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slovakya, robert fico, rusya, ukrayna, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, yuliya timoşenko