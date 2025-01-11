https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/savci-adayi-otel-odasinda-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1092557544.html
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adana'da görevli olan savcı adayı M.C.Y. uzun süre haber alınamamasının ardından otel odasında ölü bulundu. Savcı adayının ölümü hakkında soruşturma... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T01:54+0300
2025-01-11T01:54+0300
2025-01-11T01:54+0300
türkiye
adana cumhuriyet başsavcılığı
adana adliyesi
adana
savcı
savcılık
aday
ölü bulundu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087991799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28da5a78d60b88c0372b4d569184fd10.jpg
Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/karabukte-film-gibi-soygun-kuyumcudan-iki-canta-dolusu-altin-calindi-1092557286.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087991799_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3df0d3832987459ac20b24068880a131.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana cumhuriyet başsavcılığı, adana adliyesi, adana, savcı, savcılık, aday, ölü bulundu
adana cumhuriyet başsavcılığı, adana adliyesi, adana, savcı, savcılık, aday, ölü bulundu
Savcı adayı otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Adana'da görevli olan savcı adayı M.C.Y. uzun süre haber alınamamasının ardından otel odasında ölü bulundu. Savcı adayının ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.
Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.