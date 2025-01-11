https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/savci-adayi-otel-odasinda-olu-bulundu-sorusturma-baslatildi-1092557544.html

Savcı adayı otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Savcı adayı otel odasında ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adana'da görevli olan savcı adayı M.C.Y. uzun süre haber alınamamasının ardından otel odasında ölü bulundu. Savcı adayının ölümü hakkında soruşturma... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T01:54+0300

2025-01-11T01:54+0300

2025-01-11T01:54+0300

türkiye

adana cumhuriyet başsavcılığı

adana adliyesi

adana

savcı

savcılık

aday

ölü bulundu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087991799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28da5a78d60b88c0372b4d569184fd10.jpg

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/karabukte-film-gibi-soygun-kuyumcudan-iki-canta-dolusu-altin-calindi-1092557286.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana cumhuriyet başsavcılığı, adana adliyesi, adana, savcı, savcılık, aday, ölü bulundu