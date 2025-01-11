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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-bir-yerlesim-biriminin-kontrolu-ele-gecirildi-1092568664.html
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de bir yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de bir yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T13:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şevçenko köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 400 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Leopard dahil 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu ve silah üretim tesislerini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 181 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de bir yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi

13:01 11.01.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek kontrol alanını genişletti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şevçenko köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 400 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Leopard dahil 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu ve silah üretim tesislerini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 181 insansız hava aracını engelledi.
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