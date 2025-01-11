https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/rusya-savunma-bakanligi-dhcde-bir-yerlesim-biriminin-kontrolu-ele-gecirildi-1092568664.html

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de bir yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: DHC’de bir yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T13:01+0300

2025-01-11T13:01+0300

2025-01-11T13:01+0300

ukrayna krizi

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Şevçenko köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 400 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Leopard dahil 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu ve silah üretim tesislerini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 181 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ukrayna-ordusundaki-asker-sikintisi-azov-taburu-ingilizce-konusan-militanlar-ariyor-1092564352.html

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