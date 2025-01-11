https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/rusya-disisleri-bakanligi-bidenin-yaptirimlari-gelecekteki-abd-baskanina-yanmis-topraklar-birakacak-1092580280.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın yaptırımları gelecekteki ABD başkanına 'yanmış topraklar' bırakacak’
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın yaptırımları gelecekteki ABD başkanına 'yanmış topraklar' bırakacak’
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yönelik duyurulan yeni yaptırımlar ile ilgili olarak Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin düşmanca eylemlerinin cevapsız kalmayacağı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T21:46+0300
2025-01-11T21:46+0300
2025-01-11T21:46+0300
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, 'Beyaz Saray'daki çalkantılara ve küresel enerji sektörünü ABD'nin Rusya'ya karşı başlattığı hibrid savaşa çekmeye çalışan Batı'daki Rus düşmanı lobinin entrikalarına rağmen' Rusya'nın küresel yakıt piyasasında kilit ve güvenilir bir oyuncu olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 'Moskova'nın stratejik yenilgisi' üzerine oynadığı bahsin başarısızlığı ve benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen ayakta kalmakla kalmayıp gelişmeye devam eden Rus ekonomisini zayıflatmak için tasarlanan yaptırım baskısı karşısında, Beyaz Saray'da görevden ayrılan ekibin çabalarının, Amerikan iş dünyası da dahil olmak üzere her türlü ikili ekonomik ilişkiyi mümkün olduğunca zor ya da imkansız hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.'Biden'ın yaptırımları, gelecekteki ABD başkanına yanmış topraklar bırakacak'Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji sektörüne karşı yaptırım uygulama kararının gelecekteki ABD başkanına 'yanmış toprak' bırakacağı belirtildi.Rus Dışişleri, Washington'un bir bütün olarak yerel enerji sektörüne ve bir dizi büyük şirkete karşı, yönetimlerine ve Rusya Enerji Bakanlığı yetkililerine karşı kişisel yaptırımlar da dahil olmak üzere yeni kısıtlayıcı önlemler getirme kararının, Başkan Joe Biden'ın görev süresinin sona ermesinin arifesinde dünya piyasalarını istikrarsızlaştırma riskine rağmen Rus ekonomisine bir miktar zarar verme girişimini temsil ettiğini belirtti.Açıklamada, “Buna göre, kongre onayı olmadan söz konusu yaptırımları kaldırma hakkı bulunmayan müstakbel Başkan, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi anlamda yakılmış bir toprakla baş başa kalacaktır” denildi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu bu yaptırımların neticesinde hem ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin hem de Kaliforniya'daki büyük yangınların sonuçlarından acı çeken Amerikan halkının çıkarlarının feda edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1092553911.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, washington, joe biden, dışişleri bakanlığı, yaptırım, rusya karşıtı yaptırımlar
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, washington, joe biden, dışişleri bakanlığı, yaptırım, rusya karşıtı yaptırımlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Biden'ın yaptırımları gelecekteki ABD başkanına 'yanmış topraklar' bırakacak’
Rusya'ya yönelik duyurulan yeni yaptırımlar ile ilgili olarak Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin düşmanca eylemlerinin cevapsız kalmayacağı ve Rusya'nın dış ekonomi stratejisi oluşturulurken bu hususu dikkate alacağı vurgulanırken söz konusu bu yaptırımların gelecekteki ABD başkanına 'yanmış topraklar' bırakacağı kaydedildi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, 'Beyaz Saray'daki çalkantılara ve küresel enerji sektörünü ABD'nin Rusya'ya karşı başlattığı hibrid savaşa çekmeye çalışan Batı'daki Rus düşmanı lobinin entrikalarına rağmen' Rusya'nın küresel yakıt piyasasında kilit ve güvenilir bir oyuncu olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Elbette Washington'un düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak ve dış ekonomik stratejimiz oluşturulurken dikkate alınacaktır. Petrol ve doğal gaz üretiminin yanı sıra ithal ikamesi, petrol sahası hizmetlerinin sağlanması ve üçüncü ülkelerde nükleer enerji santrallerinin inşasına ilişkin büyük yerli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 'Moskova'nın stratejik yenilgisi' üzerine oynadığı bahsin başarısızlığı ve benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen ayakta kalmakla kalmayıp gelişmeye devam eden Rus ekonomisini zayıflatmak için tasarlanan yaptırım baskısı karşısında, Beyaz Saray'da görevden ayrılan ekibin çabalarının, Amerikan iş dünyası da dahil olmak üzere her türlü ikili ekonomik ilişkiyi mümkün olduğunca zor ya da imkansız hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.
'Biden'ın yaptırımları, gelecekteki ABD başkanına yanmış topraklar bırakacak'
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji sektörüne karşı yaptırım uygulama kararının gelecekteki ABD başkanına 'yanmış toprak' bırakacağı belirtildi.
Yanmış Toprak Politikası su, gıda, insan, hayvan, bitki ve her türlü araç ve altyapının yoksun bırakılması ve imha edilmesi de dahil olmak üzere, düşman askeri gücünün savaşabilmesini sağlayan her şeyin yok edilmesine yönelik askeri bir stratejidir.
Rus Dışişleri, Washington'un bir bütün olarak yerel enerji sektörüne ve bir dizi büyük şirkete karşı, yönetimlerine ve Rusya Enerji Bakanlığı yetkililerine karşı kişisel yaptırımlar da dahil olmak üzere yeni kısıtlayıcı önlemler getirme kararının, Başkan Joe Biden'ın görev süresinin sona ermesinin arifesinde dünya piyasalarını istikrarsızlaştırma riskine rağmen Rus ekonomisine bir miktar zarar verme girişimini temsil ettiğini belirtti.
Açıklamada, “Buna göre, kongre onayı olmadan söz konusu yaptırımları kaldırma hakkı bulunmayan müstakbel Başkan, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi anlamda yakılmış bir toprakla baş başa kalacaktır” denildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu bu yaptırımların neticesinde hem ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin hem de Kaliforniya'daki büyük yangınların sonuçlarından acı çeken Amerikan halkının çıkarlarının feda edildiği belirtildi.