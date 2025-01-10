https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-1092553911.html

ABD’den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, Rus enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve şahsın yanı sıra 180'den fazla gemiye yaptırım uyguladığını duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

abd hazine bakanlığı

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Yaptırımlar Moskova'nın uluslararası piyasalara erişimini sınırlandırmayı ve petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelirleri azaltmayı amaçlıyor. Paket ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde yer alan şirketlerin yanı sıra bunların nakliyesinde yer alan gemilere yönelik kısıtlamaları da içeriyor.Yeni yaptırımlara tabi olan kurum ve tüzel kişiler listesi şöyle:ABD'nin yeni yaptırım politikası çerçevesinde Rus enerji sektörüyle çalışmış ya da çalışmaya devam eden herkese karşı kısıtlamalar uygulanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusyanin-uzak-dogu-ve-arktik-kalkinma-bakani-abdnin-gronlandi-ilhakini-degerlendirdi-1-trilyon-1092548910.html

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abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, enerji sektörü, gazprom neft, lukoil, rosatom, tatneft, başneft, aleksey lihaçev, aleksandr dyukov, omsk, moskova, novatek