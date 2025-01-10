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ABD’den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar
ABD’den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Rus enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve şahsın yanı sıra 180'den fazla gemiye yaptırım uyguladığını duyurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaptırım
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Yaptırımlar Moskova'nın uluslararası piyasalara erişimini sınırlandırmayı ve petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelirleri azaltmayı amaçlıyor. Paket ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde yer alan şirketlerin yanı sıra bunların nakliyesinde yer alan gemilere yönelik kısıtlamaları da içeriyor.Yeni yaptırımlara tabi olan kurum ve tüzel kişiler listesi şöyle:ABD'nin yeni yaptırım politikası çerçevesinde Rus enerji sektörüyle çalışmış ya da çalışmaya devam eden herkese karşı kısıtlamalar uygulanabilecek.
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abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, enerji sektörü, gazprom neft, lukoil, rosatom, tatneft, başneft, aleksey lihaçev, aleksandr dyukov, omsk, moskova, novatek
abd hazine bakanlığı, yaptırım, rusya, enerji sektörü, gazprom neft, lukoil, rosatom, tatneft, başneft, aleksey lihaçev, aleksandr dyukov, omsk, moskova, novatek

ABD’den Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar

21:01 10.01.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Hazine Bakanlığı, Rus enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve şahsın yanı sıra 180'den fazla gemiye yaptırım uyguladığını duyurdu.
Yaptırımlar Moskova'nın uluslararası piyasalara erişimini sınırlandırmayı ve petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelirleri azaltmayı amaçlıyor. Paket ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde yer alan şirketlerin yanı sıra bunların nakliyesinde yer alan gemilere yönelik kısıtlamaları da içeriyor.


Yeni yaptırımlara tabi olan kurum ve tüzel kişiler listesi şöyle:

Gazprom Neft, Surgutneftegaz ve iştirakleri;
Rus-Sırp petrol şirketi NIS;
Rus hidrokarbonlarının taşınmasında görev alan ve Sovcomflot, Rosneft ve Gazprom Neft ile ilişkili yaklaşık 100 gemi;
Gazprom Neft'in Moskova ve Omsk rafinerileri ile Surgutneftegaz'ın Kirişi rafinerisi;
RN-Burenie ve OFS Technologies de dahil olmak üzere 30'dan fazla Rus petrol sahası hizmet şirketi;
Norilsk Nikel ve Rosatom - Polar Lityum şirketinin ortak girişimi;
Gazprom ve Novatek'in Leningrad Bölgesi'ndeki Gazprom LNG Portovaya ve Krioogas Vısotsk gaz sıvılaştırma tesisleri;
Rosneft'in Krasnoyarsk bölgesindeki Vostok Oil projesi;
Ingosstrah ve AlfaStrahovanie.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev;
Rosatom Devlet Yetkileri ve Bütçe Sürecinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sergey Novikov;
Rusya Enerji Bakan Yardımcıları Roman Marşavin ve Eduard Şeremettsev;
Başneft ve Zarubejneft'in başkanları Vladimir Çernov ve Sergey Kudryaşov;
Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov;
Gazprom Neft ve Lukoil başkanları Aleksandr Dyukov ve Vadim Vorobyov;
Lukoil'in ortaklarından milyarder Vagit Alekperov'un oğlu.
ABD'nin yeni yaptırım politikası çerçevesinde Rus enerji sektörüyle çalışmış ya da çalışmaya devam eden herkese karşı kısıtlamalar uygulanabilecek.
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