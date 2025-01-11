https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/rusya-devlet-baskani-putin-yakutistanli-grigoryeve-rusya-kahramani-unvanini-verdi-1092577715.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yakutistanlı Grigoryev'e Rusya Kahramanı unvanını verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Yakutistanlı Grigoryev'e Rusya Kahramanı unvanını verdi

Sputnik Türkiye

Yakutistanlı Onbaşı Grigoryev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Rusya Kahramanı unvanı verildi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T19:04+0300

2025-01-11T19:04+0300

2025-01-11T19:04+0300

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Kremlin Basın Servisi tarafından aktarılan kararnamede "Askeri görevi yerine getirirken gösterdiği kahramanlık ve cesareti için, Rusya Federasyonu Kahramanı unvanının Onbaşı Grigoryev Andrey Nikolayeviç'e verilmesini onaylıyorum” ifadesi yer aldı.Grigoryev'in bir Ukrayna askeriyle göğüs göğüse çarpışmasının videosu sosyal medyada gündem olmuştu.Grigoryev ile bir araya gelen Yakutistan lideri Aysen Nikolayev de videoda yer alan ve daha sonra 'muharebe arkadaşlarında kalan' Yakut bıçağını hediye etti. Nikolayev, Grigoryev'in 'kendini kahraman olarak görmeyen çok mütevazı bir genç adam' olduğunun altını çizerken o videonun ortaya çıkmamış olması halinde Grigoryev'in gösterdiği kahramanlıktan kimsenin haberdar olmayacağını vurguladı. Grigoryev, internette yayılan videosu sonrasında düşmanın arka hattında kaldığını ve birkaç düşman askerini, zırhlı aracını ve mühimmat deposunu da yok ettiğini dile getirmişti.Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre Grigoryev'in yer aldığı 'göğüs göğüse çarpışmanın' videosu, geçen yılın sonbaharında Ukrayna askerinin kaskında bulunan kamerayla, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Trudovoye köyünü geri alma girişimi sırasında çekilmişti.

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rusya, kremlin, kremlin basın dairesi, yakutistan, ukrayna, aysen nikolayev, rusya kahramanı nişanı