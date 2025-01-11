https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/isvicreli-eski-istihbarat-subayi-partizanlar-rusyaya-odessa-yolunu-acabilir-1092575627.html

İsviçreli eski istihbarat subayı: Partizanlar Rusya'ya Odessa yolunu açabilir

İsviçreli eski istihbarat subayı: Partizanlar Rusya'ya Odessa yolunu açabilir

Sputnik Türkiye

İsviçreli eski istihbarat subayı Jacques Baud, Rus yanlısı partizanların Rus ordusuna Odessa yolunu açabieceğini belirtti. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T17:47+0300

2025-01-11T17:47+0300

2025-01-11T17:46+0300

ukrayna krizi

odessa

ukrayna

karadeniz

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partizan

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daniel davis

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İsviçre Stratejik İstihbarat Servisi’nden emekli Kurmay Albay Jacques Baud, Daniel Davis / Deep Dive YouTube kanalına verdiği demeçte, Odessa bölgesindeki partizan hareketinin Rus ordusunun bölgeye girmesinin yolunu açabileceğini söyledi.Baud, “Odessa'da çok güçlü bir partizan hareketi olduğunu biliyoruz. Odessa bölgesinde bir ayaklanma olursa, bu Rusların bölgenin güney kısmına girmesinin yolunu açacaktır” dedi.Baud, Rusya’nın Odessa'yı tahrip etmek istemediğini, ancak yerel partizanların Rus ordusunun saldırılarını destekleyebileceğini ve kentin Ukrayna’nın hakimiyetinden çıkarılmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyı şeridinin tamamının Rus-Türk savaşları sonucunda Rusya'ya geçtiğini ve Ukrayna'nın bu bölgeyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Odessa'yı bir Rus şehri olarak nitelendirmiş ve Ukrayna'nın güneydoğusunun tarihsel olarak Rus toprağı olduğu ve bu nedenle her zaman Rus yanlısı olduğunu ifade etmişti.

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odessa, ukrayna, karadeniz, rusya, partizan, rus ordusu, daniel davis, youtube, vladimir putin