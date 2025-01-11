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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/isvicreli-eski-istihbarat-subayi-partizanlar-rusyaya-odessa-yolunu-acabilir-1092575627.html
İsviçreli eski istihbarat subayı: Partizanlar Rusya'ya Odessa yolunu açabilir
İsviçreli eski istihbarat subayı: Partizanlar Rusya'ya Odessa yolunu açabilir
Sputnik Türkiye
İsviçreli eski istihbarat subayı Jacques Baud, Rus yanlısı partizanların Rus ordusuna Odessa yolunu açabieceğini belirtti. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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İsviçre Stratejik İstihbarat Servisi’nden emekli Kurmay Albay Jacques Baud, Daniel Davis / Deep Dive YouTube kanalına verdiği demeçte, Odessa bölgesindeki partizan hareketinin Rus ordusunun bölgeye girmesinin yolunu açabileceğini söyledi.Baud, “Odessa'da çok güçlü bir partizan hareketi olduğunu biliyoruz. Odessa bölgesinde bir ayaklanma olursa, bu Rusların bölgenin güney kısmına girmesinin yolunu açacaktır” dedi.Baud, Rusya’nın Odessa'yı tahrip etmek istemediğini, ancak yerel partizanların Rus ordusunun saldırılarını destekleyebileceğini ve kentin Ukrayna’nın hakimiyetinden çıkarılmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyı şeridinin tamamının Rus-Türk savaşları sonucunda Rusya'ya geçtiğini ve Ukrayna'nın bu bölgeyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Odessa'yı bir Rus şehri olarak nitelendirmiş ve Ukrayna'nın güneydoğusunun tarihsel olarak Rus toprağı olduğu ve bu nedenle her zaman Rus yanlısı olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-savunma-bakani-austin-silahlar-tek-basina-ukraynanin-gidisati-degistirmesine-yardimci-olmayacak-1092514983.html
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odessa, ukrayna, karadeniz, rusya, partizan, rus ordusu, daniel davis, youtube, vladimir putin
odessa, ukrayna, karadeniz, rusya, partizan, rus ordusu, daniel davis, youtube, vladimir putin

İsviçreli eski istihbarat subayı: Partizanlar Rusya'ya Odessa yolunu açabilir

17:47 11.01.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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İsviçreli eski istihbarat subayı Jacques Baud, Rus yanlısı partizanların Rus ordusuna Odessa yolunu açabieceğini belirtti.
İsviçre Stratejik İstihbarat Servisi’nden emekli Kurmay Albay Jacques Baud, Daniel Davis / Deep Dive YouTube kanalına verdiği demeçte, Odessa bölgesindeki partizan hareketinin Rus ordusunun bölgeye girmesinin yolunu açabileceğini söyledi.
Baud, “Odessa'da çok güçlü bir partizan hareketi olduğunu biliyoruz. Odessa bölgesinde bir ayaklanma olursa, bu Rusların bölgenin güney kısmına girmesinin yolunu açacaktır” dedi.
Baud, Rusya’nın Odessa'yı tahrip etmek istemediğini, ancak yerel partizanların Rus ordusunun saldırılarını destekleyebileceğini ve kentin Ukrayna’nın hakimiyetinden çıkarılmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyı şeridinin tamamının Rus-Türk savaşları sonucunda Rusya'ya geçtiğini ve Ukrayna'nın bu bölgeyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Odessa'yı bir Rus şehri olarak nitelendirmiş ve Ukrayna'nın güneydoğusunun tarihsel olarak Rus toprağı olduğu ve bu nedenle her zaman Rus yanlısı olduğunu ifade etmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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