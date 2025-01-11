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Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı
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Resmi Gazete'de yapılan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atamaKarara göre, Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama gerçekleştirildi. Atamaların yapıldığı makan ve atanan isimler ise şu şekilde:6 Büyükelçi atamasıAtama kararlarında, altı ülkenin Büyükelçiliğine yeni isimler atandı. Buna göre, Zeki Levent Gümrükçü kimdir?1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak göreve başlayan Büyükelçi GÜMRÜKÇÜ, bu görevinden önce, 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.1990 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giren Büyükelçi Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:
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zeki levent gümtükçü, resmi gazete, dışişleri bakanlığı, atama, dıişleri bakan yardımcısı, zeki levent gümrükçü kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

00:18 11.01.2025 (güncellendi: 00:40 11.01.2025)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© İHA
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Resmi Gazete'de yapılan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. Ayrıca, 6 ülkeye yeni Büyükelçi ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.

Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama

Karara göre, Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama gerçekleştirildi. Atamaların yapıldığı makan ve atanan isimler ise şu şekilde:
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer,
Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez,
Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul,
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onarer,
İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Rıza Güney,
Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan,
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi,
İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz,
Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök atandı.

6 Büyükelçi ataması

Atama kararlarında, altı ülkenin Büyükelçiliğine yeni isimler atandı. Buna göre,
Azerbaycan Büyükelçiliğine Birol Akgün,
Mozambik Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan,
Ürdün Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
Almanya Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan,
Küba Büyükelçiliğine, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz,
Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı.

Zeki Levent Gümrükçü kimdir?

1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak göreve başlayan Büyükelçi GÜMRÜKÇÜ, bu görevinden önce, 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.
1990 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giren Büyükelçi Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:
2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği
2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği
2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü
2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı
2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York
2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği
2000-2000 NATO Savunma Koleji
1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği
1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği
1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü
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