https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/resmi-gazetede-yayimlandi-disisleri-bakan-yardimciligina-zeki-levent-gumrukcu-atandi-1092556585.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yapılan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-11T00:18+0300

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türkiye

türkiye

azerbaycan

mozambik

cumhurbaşkanlığı

dışişleri bakanlığı

atama

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü atandı.Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atamaKarara göre, Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama gerçekleştirildi. Atamaların yapıldığı makan ve atanan isimler ise şu şekilde:6 Büyükelçi atamasıAtama kararlarında, altı ülkenin Büyükelçiliğine yeni isimler atandı. Buna göre, Zeki Levent Gümrükçü kimdir?1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak göreve başlayan Büyükelçi GÜMRÜKÇÜ, bu görevinden önce, 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.1990 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giren Büyükelçi Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:

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türkiye

azerbaycan

mozambik

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