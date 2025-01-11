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Buzdolabındaki 'saklı tehlike': Farkında olmadan zehirleniyor olabilirsiniz
Buzdolabındaki 'saklı tehlike': Farkında olmadan zehirleniyor olabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Mutfakların kurtarıcısı buzdolabı, aslında bazı besinler için büyük bir tuzak olabilir. Buzdolabında saklanmaması gereken 3 kritik besin açıklandı: soğan... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T08:25+0300
2025-01-11T08:25+0300
yaşam
buzdolabı
soğan
sarımsak
patates
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Buzdolabında sakladığımız soğan, patates ve sarımsak, düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir! Uzmanlara göre bu besinler soğuk hava ile zehir saçıyor ve ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Doğru saklama yöntemleri ile hem sağlığınızı koruyun hem de mutfakta gizli tehditlerden uzak durun.Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç Saral, Milliyet'e yaptığı açıklamada soğanın nemli ve soğuk ortamda hızla küflendiğini ve sağlığa zararlı hale geldiğini vurguluyor. Buzdolabında filizlenen soğanın, çürüme ve yumuşama belirtisi göstermediği sürece tüketilebileceğini ifade eden Saral, "Filizlenmiş soğan daha yüksek antioksidan içerebilir, ancak buzdolabında saklandığında hızla bozulur ve gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.Patateste gizli zehirPatatesin de asla buzdolabına konulmaması gerektiğini belirten Saral, soğuk ortamın patatesin yapısını bozduğunu ve zehirli solanin maddesini ortaya çıkardığını açıkladı. Ayrıca soğukta bekleyen patatesin pişirildiğinde, kanserojen akrilamid seviyesinin arttığını belirten Saral, "Patatesleri serin, karanlık ve nemsiz bir ortamda saklamak en doğrusu" dedi.Sarımsak buzdolabında acılaşıyorSarımsağın da buzdolabında saklanmasının tadında acılaşmaya neden olduğunu söyleyen Saral, ideal saklama yönteminin oda sıcaklığında, karanlık ve hava sirkülasyonu olan kaplar içinde olduğunu belirtti. Sarımsak, doğru şekilde saklanmadığında hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor.Soğan, sarımsak ve patates gibi besinlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi sadece lezzetlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için hayati önem taşır. Uzmanlar, bu ürünleri buzdolabından uzak tutarak mide krampları, gıda zehirlenmesi ve kanserojen maddelerden korunabileceğinizi söylüyor.
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buzdolabında saklanmaması gereken besinler, soğan neden buzdolabında saklanmaz, patates buzdolabında saklanır mı, sarımsak buzdolabında saklanır mı, patates filizlenme tehlikesi, soğan neden küflenir, patates neden yumuşar, sarımsak tadı neden acılaşır, buzdolabı saklama hataları, gıda saklama yöntemleri, kanserojen akrilamid nedir, patates zehirli mi, soğan buzdolabında bozulur mu, mutfakta doğru saklama teknikleri, soğan neden filizlenir, buzdolabında gıda zehirlenmesi riski, patates nasıl saklanır, sarımsak doğru saklama yöntemi, patates küflenme riski, buzdolabı sağlıklı saklama ipuçları, akrilamid içeren gıdalar, patates neden buzdolabına konmamalı, sarımsak saklama hataları, buzdolabında saklanmaması gereken gıdalar, soğan doğru saklama, patates soğukta bozulur mu

Buzdolabındaki 'saklı tehlike': Farkında olmadan zehirleniyor olabilirsiniz

08:25 11.01.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBuzdolabı
Buzdolabı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Mutfakların kurtarıcısı buzdolabı, aslında bazı besinler için büyük bir tuzak olabilir. Buzdolabında saklanmaması gereken 3 kritik besin açıklandı: soğan, sarımsak ve patates. Bu besinlerin yanlış koşullarda saklanmasının, sağlığınız için ciddi riskler taşıdığı belirtiliyor.
Buzdolabında sakladığımız soğan, patates ve sarımsak, düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir! Uzmanlara göre bu besinler soğuk hava ile zehir saçıyor ve ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Doğru saklama yöntemleri ile hem sağlığınızı koruyun hem de mutfakta gizli tehditlerden uzak durun.
Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç Saral, Milliyet'e yaptığı açıklamada soğanın nemli ve soğuk ortamda hızla küflendiğini ve sağlığa zararlı hale geldiğini vurguluyor. Buzdolabında filizlenen soğanın, çürüme ve yumuşama belirtisi göstermediği sürece tüketilebileceğini ifade eden Saral, "Filizlenmiş soğan daha yüksek antioksidan içerebilir, ancak buzdolabında saklandığında hızla bozulur ve gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

Patateste gizli zehir

Patatesin de asla buzdolabına konulmaması gerektiğini belirten Saral, soğuk ortamın patatesin yapısını bozduğunu ve zehirli solanin maddesini ortaya çıkardığını açıkladı. Ayrıca soğukta bekleyen patatesin pişirildiğinde, kanserojen akrilamid seviyesinin arttığını belirten Saral, "Patatesleri serin, karanlık ve nemsiz bir ortamda saklamak en doğrusu" dedi.

Sarımsak buzdolabında acılaşıyor

Sarımsağın da buzdolabında saklanmasının tadında acılaşmaya neden olduğunu söyleyen Saral, ideal saklama yönteminin oda sıcaklığında, karanlık ve hava sirkülasyonu olan kaplar içinde olduğunu belirtti. Sarımsak, doğru şekilde saklanmadığında hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor.
Soğan, sarımsak ve patates gibi besinlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi sadece lezzetlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için hayati önem taşır. Uzmanlar, bu ürünleri buzdolabından uzak tutarak mide krampları, gıda zehirlenmesi ve kanserojen maddelerden korunabileceğinizi söylüyor.
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