https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/buzdolabindaki-sakli-tehlike-farkinda-olmadan-zehirleniyor-olabilirsiniz-1092559009.html

Buzdolabındaki 'saklı tehlike': Farkında olmadan zehirleniyor olabilirsiniz

Buzdolabındaki 'saklı tehlike': Farkında olmadan zehirleniyor olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Mutfakların kurtarıcısı buzdolabı, aslında bazı besinler için büyük bir tuzak olabilir. Buzdolabında saklanmaması gereken 3 kritik besin açıklandı: soğan... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T08:25+0300

2025-01-11T08:25+0300

2025-01-11T08:25+0300

yaşam

buzdolabı

soğan

sarımsak

patates

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Buzdolabında sakladığımız soğan, patates ve sarımsak, düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir! Uzmanlara göre bu besinler soğuk hava ile zehir saçıyor ve ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Doğru saklama yöntemleri ile hem sağlığınızı koruyun hem de mutfakta gizli tehditlerden uzak durun.Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç Saral, Milliyet'e yaptığı açıklamada soğanın nemli ve soğuk ortamda hızla küflendiğini ve sağlığa zararlı hale geldiğini vurguluyor. Buzdolabında filizlenen soğanın, çürüme ve yumuşama belirtisi göstermediği sürece tüketilebileceğini ifade eden Saral, "Filizlenmiş soğan daha yüksek antioksidan içerebilir, ancak buzdolabında saklandığında hızla bozulur ve gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.Patateste gizli zehirPatatesin de asla buzdolabına konulmaması gerektiğini belirten Saral, soğuk ortamın patatesin yapısını bozduğunu ve zehirli solanin maddesini ortaya çıkardığını açıkladı. Ayrıca soğukta bekleyen patatesin pişirildiğinde, kanserojen akrilamid seviyesinin arttığını belirten Saral, "Patatesleri serin, karanlık ve nemsiz bir ortamda saklamak en doğrusu" dedi.Sarımsak buzdolabında acılaşıyorSarımsağın da buzdolabında saklanmasının tadında acılaşmaya neden olduğunu söyleyen Saral, ideal saklama yönteminin oda sıcaklığında, karanlık ve hava sirkülasyonu olan kaplar içinde olduğunu belirtti. Sarımsak, doğru şekilde saklanmadığında hem lezzetini hem de besin değerini kaybediyor.Soğan, sarımsak ve patates gibi besinlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi sadece lezzetlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için hayati önem taşır. Uzmanlar, bu ürünleri buzdolabından uzak tutarak mide krampları, gıda zehirlenmesi ve kanserojen maddelerden korunabileceğinizi söylüyor.

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