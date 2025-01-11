https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/prim-borcu-olan-esnaf-icin-yapilandirma-talebi-1092560828.html

Prim borcu olan esnaf için yapılandırma talebi

Prim borcu olan esnaf için yapılandırma talebi

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnafın mağduriyetini gidermek için yeni bir... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T09:49+0300

2025-01-11T09:49+0300

2025-01-11T09:49+0300

ekonomi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan esnaf ve ailelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Palandöken, iki aydan uzun süre sigorta prim borcu olan esnafın hastanede muayene olamadığını ve ilaç alamadığını vurguladı.Palandöken, prim borcu nedeniyle esnafın sadece kendisinin değil, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin de sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Borçlarını ödeyemeyen esnafın kullanmadığı hizmetlerin bedelini faizle geri ödemek zorunda kaldığını ifade etti.Prim borcu esnafı mağdur ediyorTESK Başkanı, artan maliyetlerle boğuşan esnafın, sigorta primlerini ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Özel hastaneler ve pahalı ilaçlar için ödeme gücü olmayan esnafın, sigorta sisteminden de dışlanmasının sağlık alanında büyük mağduriyet yarattığını belirtti. Palandöken, “Esnafımızın ve ailesinin kesintisiz sağlık hizmeti alması sağlanmalı. Bunun için yeni bir yapılandırma kanunu ile esnafımıza sıfır faizli veya düşük faizli kredi imkanı tanınmalı” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yapılandırma süresini uzattığını hatırlatan Palandöken, bu sürecin bir yıl daha uzatılmasını talep etti. Ayrıca, 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanması gerektiğini ifade etti. Palandöken, “Esnafımız sağlıktan yararlanamazsa ailesiyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşar. Bu nedenle yapılandırma ve ödeme kolaylıklarının sağlanması acil bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.Faizsiz kredi ve yeni yapılandırmaTESK Başkanı Palandöken, gecikmiş prim borcu nedeniyle sağlık sistemine erişim sorunu yaşayan esnafın borçlarını sıfır faizli veya düşük faizli kredilerle ödeyebilmesinin önemini vurguladı. Yeni yapılandırma kanununun hayata geçirilmesiyle esnafın borçlarını ödeyip sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlayabileceğini belirtti.“Prim borcunu ödeyemeyen esnaf, zaten özel hastaneye gitme ya da ilaç alma gücüne sahip değil. Devletin, esnafımızın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için yeni adımlar atması gerekiyor” diyen Palandöken, düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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