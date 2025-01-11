https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/pakistan-havayollarindan-fransayi-kizdiran-reklam--1092570276.html
Pakistan Havayolları'ndan Fransa'yı kızdıran reklam
Pakistan Havayolları'ndan Fransa'yı kızdıran reklam
Sputnik Türkiye
Pakistan Havayolları'nın 4 yıl ardından başlattığı Avrupa'ya uçuşlar için yaptığı reklam çalışması Fransa'da tepkiye sebep oldu. Görsel, bazı sosyal medya... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T14:12+0300
2025-01-11T14:12+0300
2025-01-11T14:13+0300
dünya
fransa
pakistan
pakistan uluslararası havayolları
paris
abd
terör
terör saldırısı
uçak
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092570122_0:192:1179:855_1920x0_80_0_0_f52d9e9b6750b0b17ff8a3c6781a86d9.jpg
Pakistan International Airlines’ın (PIA) Avrupa uçuşlarını dört yıllık güvenlik yasağının ardından yeniden başlatmak için hazırladığı reklam kampanyası Fransızları kızdırdı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, bir uçağın Eyfel Kulesi’ne doğru uçtuğu görüldü. Bu görüntü, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 2001 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan 11 Eylül saldırılarına benzetildi. Görseldeki metinde ise, "Paris, biz bugün geliyoruz" ifadesi yer aldı.Reklam kampanyası sosyal medyada geniş çaplı eleştirilere neden olurken, PIA’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/1092545075.html
fransa
pakistan
paris
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092570122_0:82:1179:966_1920x0_80_0_0_18c18cf2cf7946259c68e1b542a33102.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, pakistan, pakistan uluslararası havayolları, paris, abd, terör, terör saldırısı, uçak, uçak kazası
fransa, pakistan, pakistan uluslararası havayolları, paris, abd, terör, terör saldırısı, uçak, uçak kazası
Pakistan Havayolları'ndan Fransa'yı kızdıran reklam
14:12 11.01.2025 (güncellendi: 14:13 11.01.2025)
Pakistan Havayolları'nın 4 yıl ardından başlattığı Avrupa'ya uçuşlar için yaptığı reklam çalışması Fransa'da tepkiye sebep oldu. Görsel, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarına benzetildi.
Pakistan International Airlines’ın (PIA) Avrupa uçuşlarını dört yıllık güvenlik yasağının ardından yeniden başlatmak için hazırladığı reklam kampanyası Fransızları kızdırdı.
Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, bir uçağın Eyfel Kulesi’ne doğru uçtuğu görüldü. Bu görüntü, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 2001 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan 11 Eylül saldırılarına benzetildi.
Görseldeki metinde ise, "Paris, biz bugün geliyoruz" ifadesi yer aldı.
Reklam kampanyası sosyal medyada geniş çaplı eleştirilere neden olurken, PIA’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.