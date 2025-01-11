https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/pakistan-havayollarindan-fransayi-kizdiran-reklam--1092570276.html

Pakistan Havayolları'ndan Fransa'yı kızdıran reklam

Pakistan Havayolları'ndan Fransa'yı kızdıran reklam

Sputnik Türkiye

Pakistan Havayolları'nın 4 yıl ardından başlattığı Avrupa'ya uçuşlar için yaptığı reklam çalışması Fransa'da tepkiye sebep oldu. Görsel, bazı sosyal medya... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T14:12+0300

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Pakistan International Airlines’ın (PIA) Avrupa uçuşlarını dört yıllık güvenlik yasağının ardından yeniden başlatmak için hazırladığı reklam kampanyası Fransızları kızdırdı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, bir uçağın Eyfel Kulesi’ne doğru uçtuğu görüldü. Bu görüntü, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 2001 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan 11 Eylül saldırılarına benzetildi. Görseldeki metinde ise, "Paris, biz bugün geliyoruz" ifadesi yer aldı.Reklam kampanyası sosyal medyada geniş çaplı eleştirilere neden olurken, PIA’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/1092545075.html

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fransa, pakistan, pakistan uluslararası havayolları, paris, abd, terör, terör saldırısı, uçak, uçak kazası