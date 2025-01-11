https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/orman-yanginlariyla-bogusan-kaliforniyada-bir-ordu-deposundan-askeri-techizat-calindi-1092567770.html

Orman yangınlarıyla boğuşan Kaliforniya’da bir ordu deposundan askeri teçhizat çalındı

Orman yangınlarıyla boğuşan Kaliforniya’da bir ordu deposundan askeri teçhizat çalındı

Sputnik Türkiye

Orman yangınlarının devam ettiği Kaliforniya’nın Tustin kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir ordu deposuna girmeyi başararak silah ve biri zırhlı üç adet... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:17+0300

2025-01-11T12:17+0300

2025-01-11T12:46+0300

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Tustin güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Çarşamba akşamı meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, “Kimliği belirsiz kişiler Tustin'deki Ordu Rezerv Merkezi'nde bulunan bir depoya girdi. Bazı depo bölümlerinin kilitlerinin sökülmüş olduğu ve ekipmanların kayıp olduğu tespit edildi <...> Askeri araçların park edildiği alana erişim sağlamak için de bir çit kesildi” dendi.Depodan biri zırhlı üç adet Humvee askeri aracının çalındığını bildiren polis, ayrıca sekiz makineli tüfek yuvası, yedi makineli tüfek rafı, tıbbi ekipman, 40 dürbün ve 18 süngü de kayboldu.Polis, saldırganların üniforma deposunun kilidini kırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ekledi.

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abd, kaliforniya, abd ordusu, silah deposu, hırsızlık, orman yangını, humvee