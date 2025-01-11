https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/orman-yanginlariyla-bogusan-kaliforniyada-bir-ordu-deposundan-askeri-techizat-calindi-1092567770.html
Orman yangınlarıyla boğuşan Kaliforniya’da bir ordu deposundan askeri teçhizat çalındı
Orman yangınlarıyla boğuşan Kaliforniya’da bir ordu deposundan askeri teçhizat çalındı
Sputnik Türkiye
Orman yangınlarının devam ettiği Kaliforniya’nın Tustin kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir ordu deposuna girmeyi başararak silah ve biri zırhlı üç adet... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T12:17+0300
2025-01-11T12:17+0300
2025-01-11T12:46+0300
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abd ordusu
silah deposu
hırsızlık
orman yangını
humvee
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Tustin güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Çarşamba akşamı meydana geldiği ifade edildi.Açıklamada, “Kimliği belirsiz kişiler Tustin'deki Ordu Rezerv Merkezi'nde bulunan bir depoya girdi. Bazı depo bölümlerinin kilitlerinin sökülmüş olduğu ve ekipmanların kayıp olduğu tespit edildi <...> Askeri araçların park edildiği alana erişim sağlamak için de bir çit kesildi” dendi.Depodan biri zırhlı üç adet Humvee askeri aracının çalındığını bildiren polis, ayrıca sekiz makineli tüfek yuvası, yedi makineli tüfek rafı, tıbbi ekipman, 40 dürbün ve 18 süngü de kayboldu.Polis, saldırganların üniforma deposunun kilidini kırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/panama-devlet-baskani-mulinodan-uyari-trump-tehditlerine-devam-ederse-bmgkya-basvururuz-1092561701.html
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abd, kaliforniya, abd ordusu, silah deposu, hırsızlık, orman yangını, humvee
abd, kaliforniya, abd ordusu, silah deposu, hırsızlık, orman yangını, humvee
Orman yangınlarıyla boğuşan Kaliforniya’da bir ordu deposundan askeri teçhizat çalındı
12:17 11.01.2025 (güncellendi: 12:46 11.01.2025)
Orman yangınlarının devam ettiği Kaliforniya’nın Tustin kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir ordu deposuna girmeyi başararak silah ve biri zırhlı üç adet Humvee askeri aracını çaldığı belirtildi.
Tustin güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Çarşamba akşamı meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, “Kimliği belirsiz kişiler Tustin'deki Ordu Rezerv Merkezi'nde bulunan bir depoya girdi. Bazı depo bölümlerinin kilitlerinin sökülmüş olduğu ve ekipmanların kayıp olduğu tespit edildi <...> Askeri araçların park edildiği alana erişim sağlamak için de bir çit kesildi” dendi.
Depodan biri zırhlı üç adet Humvee askeri aracının çalındığını bildiren polis, ayrıca sekiz makineli tüfek yuvası, yedi makineli tüfek rafı, tıbbi ekipman, 40 dürbün ve 18 süngü de kayboldu.
Polis, saldırganların üniforma deposunun kilidini kırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ekledi.