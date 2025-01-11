https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ogretmen-adaylari-dikkat-atamalarda-kpss-sarti-kalkti-yeni-donem-tarihi-verildi-1092559863.html

Öğretmen adayları dikkat: Atamalarda KPSS şartı kalktı, yeni dönem tarihi verildi

Öğretmen adayları dikkat: Atamalarda KPSS şartı kalktı, yeni dönem tarihi verildi

Sputnik Türkiye

Öğretmen atamalarında artık KPSS puanı aranmayacak. Atamalar, Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve diğer kriterlere göre yapılacak. Yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T09:01+0300

2025-01-11T09:01+0300

2025-01-11T09:01+0300

türkiye

öğretmen

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kpss

kpss sınavı

öğretmen atamaları

resmi gazete

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme, Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve diğer değerlendirme kriterlerini esas alacak. Bu tarihe kadar eski sistem geçerli olacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, öğretmen alımlarında KPSS’nin yerine farklı bir değerlendirme yöntemi kullanılacağını belirtmişti.AGS nedir ve nasıl uygulanacak?AGS, öğretmen adaylarının sınav sonuçlarının yanı sıra eğitim ve uygulama süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan yeni bir sınav sistemi. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış programları temel alacak.2025 yılında iki oturum şeklinde yapılacak:Öğretmen atamalarında puanlama nasıl yapılacak?Yeni sistemde öğretmen adaylarının AGS puanı yüzde 50, ÖABT puanı yüzde 50 oranında hesaplanacak. Yabancı dil öğretmenlikleri için ise AGS puanı yüzde 50, YDS veya e-YDS puanı yüzde 50 oranında dikkate alınacak. Adayların YDS puanı, aynı yıl ve AGS’den önceki sınav sonuçlarına göre en yüksek olanı seçilerek değerlendirilecek.Yeni sistem şu branşları kapsayacak:Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, matematik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı diller (Almanca, İngilizce, Arapça vb.).

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