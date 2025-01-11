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NBA'de Sabonis 28 ribaunt alarak rekor kırdı, Antetokounmpo ise 41 sayı attı: Gecenin sonuçları ne oldu?
NBA'de Sabonis 28 ribaunt alarak rekor kırdı, Antetokounmpo ise 41 sayı attı: Gecenin sonuçları ne oldu?
Sputnik Türkiye
NBA'de Kings iyi giden Celtics'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bucks'ta ise Antetokounmpo devleşerek 41 sayı 14 ribauntla oynadı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings, deplasmanda Boston Celtics’i 114-97 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkardı.Kings’in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, 23 sayı ve 28 ribauntluk performansıyla NBA kariyerindeki en yüksek ribaunt sayısına ulaştı. DeMar DeRozan 24 sayı, Malik Monk ise 22 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.Boston Celtics cephesinde ise Jaylen Brown 28 sayı üretirken, Kristaps Porzingis 22 sayı ve 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.Antetokounmpo’dan 41 Sayılık ŞovMilwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic’i 109-106 mağlup etti. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı ve 14 ribauntla “double-double” yaparak galibiyette başrolü oynadı. Damian Lillard ise 29 sayı kaydederek takıma katkı verdi.Orlando Magic’te Paolo Banchero 34 sayı, Cole Anthony 18 sayı ve Tristan da Silva 16 sayı ile mücadele etti.NBA’de Günün Sonuçları• Indiana Pacers 108 - Golden State Warriors 96• Orlando Magic 106 - Milwaukee Bucks 109• Philadelphia 76ers 115 - New Orleans Pelicans 123• Boston Celtics 97 - Sacramento Kings 114• New York Knicks 101 - Oklahoma City Thunder 126• Chicago Bulls 138 - Washington Wizards 105• Denver Nuggets 124 - Brooklyn Nets 105
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haberler, demar derozan , boston, orlando, nba, boston celtics, philadelphia 76ers, basketbol
haberler, demar derozan , boston, orlando, nba, boston celtics, philadelphia 76ers, basketbol

NBA'de Sabonis 28 ribaunt alarak rekor kırdı, Antetokounmpo ise 41 sayı attı: Gecenin sonuçları ne oldu?

11:22 11.01.2025
© AP Photo / John RaouxAntetokounmpo
Antetokounmpo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / John Raoux
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NBA'de Kings iyi giden Celtics'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bucks'ta ise Antetokounmpo devleşerek 41 sayı 14 ribauntla oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Sacramento Kings, deplasmanda Boston Celtics’i 114-97 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkardı.
Kings’in yıldız oyuncusu Domantas Sabonis, 23 sayı ve 28 ribauntluk performansıyla NBA kariyerindeki en yüksek ribaunt sayısına ulaştı. DeMar DeRozan 24 sayı, Malik Monk ise 22 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.
Boston Celtics cephesinde ise Jaylen Brown 28 sayı üretirken, Kristaps Porzingis 22 sayı ve 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.
Antetokounmpo’dan 41 Sayılık Şov
Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic’i 109-106 mağlup etti. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı ve 14 ribauntla “double-double” yaparak galibiyette başrolü oynadı. Damian Lillard ise 29 sayı kaydederek takıma katkı verdi.
Orlando Magic’te Paolo Banchero 34 sayı, Cole Anthony 18 sayı ve Tristan da Silva 16 sayı ile mücadele etti.
NBA’de Günün Sonuçları
• Indiana Pacers 108 - Golden State Warriors 96
• Orlando Magic 106 - Milwaukee Bucks 109
• Philadelphia 76ers 115 - New Orleans Pelicans 123
• Boston Celtics 97 - Sacramento Kings 114
• New York Knicks 101 - Oklahoma City Thunder 126
• Chicago Bulls 138 - Washington Wizards 105
• Denver Nuggets 124 - Brooklyn Nets 105
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