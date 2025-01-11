https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/bilim-insanlarina-gore-gozleriniz-sizin-hakkinizda-ne-soyluyor--1092561587.html
Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Sputnik Türkiye
Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı son çalışma, gözlerinizin parlaklığı ve göz bebeklerinizin büyüklüğünün, çevrenizdekilerin size nasıl... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T10:58+0300
2025-01-11T10:58+0300
2025-01-11T10:58+0300
yaşam
hollanda
leiden üniversitesi
araştırma
bilim insanları
göz
çekicilik
dostluk
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Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, gözlerinizin sadece görünüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarına nasıl hissettirdiğinizi de belirlediğini gösterdi. Gözlerin parlaklığı ve göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlemlenen ilk şeyler arasında yer alıyor ve bu özellikler, insanları daha çekici, dostça ve güvenilir gösteriyor.Ama işin daha ilginç yanı şu ki, bu göz özellikleri sosyal etkileşimlerde de büyük bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, daha büyük göz bebeklerine ve daha parlak irislerine sahip kişiler, çevrelerinden daha fazla para alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız! İnsanlar, daha parlak gözlere sahip kişilere karşı daha fazla empati ve güven duyuyor, bu da onların finansal davranışlarını etkiliyor.Leiden Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu keşfin ardında, gözlerin toplumlararası bağlamda çok daha fazla öneme sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor. Yani, gözleriniz sadece bir estetik değil, başkalarına kendinizi nasıl sunduğunuzu belirleyen bir sosyal "anahtar" olabilir.Bu araştırma, gözlerin yalnızca dışsal bir özellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde duygusal bir dil oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her bakış, başka bir hikaye anlatıyor ve gözler, bu hikayeyi anlatan ilk kelimeler olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kedigillerin-gecmisine-yolculuk-dunyanin-en-kucuk-kedisinin-fosili-bulundu-1092528358.html
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hollanda, leiden üniversitesi, araştırma, bilim insanları, göz, çekicilik, dostluk
hollanda, leiden üniversitesi, araştırma, bilim insanları, göz, çekicilik, dostluk
Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı son çalışma, gözlerinizin parlaklığı ve göz bebeklerinizin büyüklüğünün, çevrenizdekilerin size nasıl davranacağı ve hatta size ne kadar para vereceği konusunda şaşırtıcı bir etkisi olduğunu ortaya koydu.
Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, gözlerinizin sadece görünüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarına nasıl hissettirdiğinizi de belirlediğini gösterdi. Gözlerin parlaklığı ve göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlemlenen ilk şeyler arasında yer alıyor ve bu özellikler, insanları daha çekici, dostça ve güvenilir gösteriyor.
Ama işin daha ilginç yanı şu ki, bu göz özellikleri sosyal etkileşimlerde de büyük bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, daha büyük göz bebeklerine ve daha parlak irislerine sahip kişiler, çevrelerinden daha fazla para alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız! İnsanlar, daha parlak gözlere sahip kişilere karşı daha fazla empati ve güven duyuyor, bu da onların finansal davranışlarını etkiliyor.
Leiden Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu keşfin ardında, gözlerin toplumlararası bağlamda çok daha fazla öneme sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor. Yani, gözleriniz sadece bir estetik değil, başkalarına kendinizi nasıl sunduğunuzu belirleyen bir sosyal "anahtar" olabilir.
Bu araştırma, gözlerin yalnızca dışsal bir özellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde duygusal bir dil oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her bakış, başka bir hikaye anlatıyor ve gözler, bu hikayeyi anlatan ilk kelimeler olabilir.