https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/bilim-insanlarina-gore-gozleriniz-sizin-hakkinizda-ne-soyluyor--1092561587.html

Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?

Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?

Sputnik Türkiye

Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı son çalışma, gözlerinizin parlaklığı ve göz bebeklerinizin büyüklüğünün, çevrenizdekilerin size nasıl... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T10:58+0300

2025-01-11T10:58+0300

2025-01-11T10:58+0300

yaşam

hollanda

leiden üniversitesi

araştırma

bilim insanları

göz

çekicilik

dostluk

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Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, gözlerinizin sadece görünüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarına nasıl hissettirdiğinizi de belirlediğini gösterdi. Gözlerin parlaklığı ve göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlemlenen ilk şeyler arasında yer alıyor ve bu özellikler, insanları daha çekici, dostça ve güvenilir gösteriyor.Ama işin daha ilginç yanı şu ki, bu göz özellikleri sosyal etkileşimlerde de büyük bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, daha büyük göz bebeklerine ve daha parlak irislerine sahip kişiler, çevrelerinden daha fazla para alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız! İnsanlar, daha parlak gözlere sahip kişilere karşı daha fazla empati ve güven duyuyor, bu da onların finansal davranışlarını etkiliyor.Leiden Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu keşfin ardında, gözlerin toplumlararası bağlamda çok daha fazla öneme sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor. Yani, gözleriniz sadece bir estetik değil, başkalarına kendinizi nasıl sunduğunuzu belirleyen bir sosyal "anahtar" olabilir.Bu araştırma, gözlerin yalnızca dışsal bir özellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde duygusal bir dil oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her bakış, başka bir hikaye anlatıyor ve gözler, bu hikayeyi anlatan ilk kelimeler olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kedigillerin-gecmisine-yolculuk-dunyanin-en-kucuk-kedisinin-fosili-bulundu-1092528358.html

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hollanda, leiden üniversitesi, araştırma, bilim insanları, göz, çekicilik, dostluk