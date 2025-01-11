Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:10
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:26
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:24
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/bilim-insanlarina-gore-gozleriniz-sizin-hakkinizda-ne-soyluyor--1092561587.html
Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Sputnik Türkiye
Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı son çalışma, gözlerinizin parlaklığı ve göz bebeklerinizin büyüklüğünün, çevrenizdekilerin size nasıl... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T10:58+0300
2025-01-11T10:58+0300
yaşam
hollanda
leiden üniversitesi
araştırma
bilim insanları
göz
çekicilik
dostluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/07/1062086855_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_517260b08b38c97fcc315252f76fe2fd.jpg
Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, gözlerinizin sadece görünüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarına nasıl hissettirdiğinizi de belirlediğini gösterdi. Gözlerin parlaklığı ve göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlemlenen ilk şeyler arasında yer alıyor ve bu özellikler, insanları daha çekici, dostça ve güvenilir gösteriyor.Ama işin daha ilginç yanı şu ki, bu göz özellikleri sosyal etkileşimlerde de büyük bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, daha büyük göz bebeklerine ve daha parlak irislerine sahip kişiler, çevrelerinden daha fazla para alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız! İnsanlar, daha parlak gözlere sahip kişilere karşı daha fazla empati ve güven duyuyor, bu da onların finansal davranışlarını etkiliyor.Leiden Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu keşfin ardında, gözlerin toplumlararası bağlamda çok daha fazla öneme sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor. Yani, gözleriniz sadece bir estetik değil, başkalarına kendinizi nasıl sunduğunuzu belirleyen bir sosyal "anahtar" olabilir.Bu araştırma, gözlerin yalnızca dışsal bir özellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde duygusal bir dil oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her bakış, başka bir hikaye anlatıyor ve gözler, bu hikayeyi anlatan ilk kelimeler olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kedigillerin-gecmisine-yolculuk-dunyanin-en-kucuk-kedisinin-fosili-bulundu-1092528358.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/07/1062086855_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_111a7366757f017c66af3a07bf752992.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollanda, leiden üniversitesi, araştırma, bilim insanları, göz, çekicilik, dostluk
hollanda, leiden üniversitesi, araştırma, bilim insanları, göz, çekicilik, dostluk

Bilim insanlarına göre gözleriniz sizin hakkınızda ne söylüyor?

10:58 11.01.2025
© AARenkli Göz - Mavi Göz
Renkli Göz - Mavi Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA
Abone ol
Leiden Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı son çalışma, gözlerinizin parlaklığı ve göz bebeklerinizin büyüklüğünün, çevrenizdekilerin size nasıl davranacağı ve hatta size ne kadar para vereceği konusunda şaşırtıcı bir etkisi olduğunu ortaya koydu.
Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, gözlerinizin sadece görünüşünüzü değil, aynı zamanda başkalarına nasıl hissettirdiğinizi de belirlediğini gösterdi. Gözlerin parlaklığı ve göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlemlenen ilk şeyler arasında yer alıyor ve bu özellikler, insanları daha çekici, dostça ve güvenilir gösteriyor.
Ama işin daha ilginç yanı şu ki, bu göz özellikleri sosyal etkileşimlerde de büyük bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, daha büyük göz bebeklerine ve daha parlak irislerine sahip kişiler, çevrelerinden daha fazla para alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız! İnsanlar, daha parlak gözlere sahip kişilere karşı daha fazla empati ve güven duyuyor, bu da onların finansal davranışlarını etkiliyor.
Leiden Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu keşfin ardında, gözlerin toplumlararası bağlamda çok daha fazla öneme sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor. Yani, gözleriniz sadece bir estetik değil, başkalarına kendinizi nasıl sunduğunuzu belirleyen bir sosyal "anahtar" olabilir.
Bu araştırma, gözlerin yalnızca dışsal bir özellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde duygusal bir dil oluşturduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Her bakış, başka bir hikaye anlatıyor ve gözler, bu hikayeyi anlatan ilk kelimeler olabilir.
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
YAŞAM
Kedigillerin geçmişine yolculuk: Dünyanın en küçük kedisinin fosili bulundu
Dün, 10:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала