https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html

Meteoroloji’den kritik 'Harita değişti' uyarısı: İstanbul’a kar geliyor, hava durumu alarm veriyor

Meteoroloji’den kritik 'Harita değişti' uyarısı: İstanbul’a kar geliyor, hava durumu alarm veriyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihini duyurdu. Uzmanlar, yılbaşında Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtirken, Marmara ve Akdeniz’de sarı... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T06:24+0300

2024-12-30T06:24+0300

2024-12-30T06:24+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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orhan şen

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul’da 9-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yerde tutacak kar yağışının beklendiği açıklandı. Ancak yılbaşı gecesi için Türkiye genelinde kar yağışı öngörülmüyor.CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Yılbaşı gecesi Türkiye’de yağış beklenmiyor. İstanbul’da ciddi bir kar yağışı ancak Ocak ayının ikinci haftasında görülebilir” dedi.Soğuk Hava ve Kar Yurdun Büyük Kısmını EtkiliyorTürkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Batı Anadolu’nun yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Uşak, Kütahya, Eskişehir, Konya, Ankara’nın güneyi ve çevre iller soğuk hava dalgasından etkileniyor.Meteoroloji, Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olacağını, Doğu Anadolu’da ise çığ tehlikesinin sürdüğünü belirtti.Uşak’ta okullar tatil edildiUşak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.Valilik açıklamasında, “Kar yağışı gece boyunca sürecek ve buzlanma riski artacak. Trafik güvenliği için motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına saat 12.00’ye kadar izin verilmeyecek” ifadelerine yer verildi.Batman Sason’da yollar kapandıBatman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışmalara hızla başladı.Sarı kodlu alarm: 9 i̇lde kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji, bugün ve yarın için Adana, Antalya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Kilis illerine sarı kodlu uyarı verdi. Bu bölgelerde sağanak yağışların kuvvetli olacağı, sel ve su baskını riskinin bulunduğu bildirildi.Yılbaşında hava nasıl olacak?Yılbaşı gecesi için Meteoroloji, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen, “Yılsonunda hava parçalı bulutlu olacak, ancak Ocak ayının ikinci haftasında kar etkisini artıracak” dedi.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji, Türkiye genelinde güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara, Ege ve Akdeniz’de yağmur, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte il il hava durumu raporu ve sıcaklık değerleri.Marmara Bölgesi’nde yağmur ve sis uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini duyurdu. Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.Ege Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve yağışEge bölgesinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde kar etkili olacak. Denizli’de sağanak yağmur beklenirken, kıyı kesimlerde rüzgarın kuzey yönlerden 40-60 km/s hızla esmesi tahmin ediliyor.Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısıAkdeniz bölgesinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görülecek. Adana, Hatay ve Mersin’de öğle saatlerine kadar etkili olacak sağanak yağışlar sel riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.İç Anadolu’da kar ve don bekleniyorBölgenin birçok kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğundan sürücüler uyarıldı. Özellikle Ankara’nın güneyi, Konya’nın kuzeyi ve Sivas çevreleri kar yağışının etkisinde kalacak.Batı ve Orta Karadeniz’de yağışBatı Karadeniz’in sahil kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar akşam saatlerine kadar sürecek. Orta Karadeniz kıyılarında ise Amasya, Samsun ve Tokat çevrelerinde yağmur bekleniyor.Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde ise kar bekleniyor. Özellikle dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. Malatya, Erzincan, Elazığ ve çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlarBölgenin batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar öğle saatlerine kadar etkili olacak. Sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.Denizlerde kuvvetli fırtına uyarısıMeteoroloji, Güney Ege açıklarında ve Akdeniz’in batı kıyılarında kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgar hızının 40-60 km/s ulaşabileceği, denizcilerin tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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