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Facebook'un kurucusundan itiraf: Joe Biden, Covid-19 aşısının yan etkileri konusunda sansür uygulamamızı istedi
Facebook'un kurucusundan itiraf: Joe Biden, Covid-19 aşısının yan etkileri konusunda sansür uygulamamızı istedi
Sputnik Türkiye
Pandemi döneminde hem Instagram'da hem Facebook'ta yoğun bir sansür uygulayan Zuckerberg, Joe Biden ekibinin aşının yan etkileri konusunda kendilerine baskı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T10:50+0300
2025-01-11T10:50+0300
dünya
joe biden
mark zuckerberg
instagram
facebook
meta
covid-19
pandemi
sansür
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Meta’nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Covid-19 pandemisi döneminde sosyal medya platformlarında sansür uygulanması için kendilerine baskı yaptığını iddia etti.Katıldığı bir podcast programında konuşan Zuckerberg, pandemi sürecinde aşı kampanyalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, Biden yönetiminin aşı karşıtı içeriklerin kaldırılması için yoğun baskı uyguladığını söyledi. Zuckerberg, “Biden yönetiminden bazı kişiler ekibimizi arayarak bağırıyor, çağırıyor ve küfür ediyordu” ifadelerini kullandı.Bu görüşmelerin kayıt altına alınmadığını ancak aynı yönde içerik taşıyan e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, “Aşıların yan etkilerini dile getiren doğru ve gerçeğe dayalı içerikleri bile kaldırmamız için üzerimizde büyük bir baskı vardı” dedi.Zuckerberg, Meta olarak bu taleplere karşı çıktıklarını vurguladı. Ancak bu tutumlarının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Meta’yı hedef göstererek “Bunlar insanları öldürüyor” demesiyle, şirketin çeşitli devlet kurumlarının baskısına maruz kaldığını dile getirdi.
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joe biden, mark zuckerberg, instagram, facebook, meta, covid-19, pandemi, sansür
joe biden, mark zuckerberg, instagram, facebook, meta, covid-19, pandemi, sansür

Facebook'un kurucusundan itiraf: Joe Biden, Covid-19 aşısının yan etkileri konusunda sansür uygulamamızı istedi

10:50 11.01.2025
© REUTERS / Erin ScottMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© REUTERS / Erin Scott
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Pandemi döneminde hem Instagram'da hem Facebook'ta yoğun bir sansür uygulayan Zuckerberg, Joe Biden ekibinin aşının yan etkileri konusunda kendilerine baskı yaptığını itiraf etti.
Meta’nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Covid-19 pandemisi döneminde sosyal medya platformlarında sansür uygulanması için kendilerine baskı yaptığını iddia etti.
Katıldığı bir podcast programında konuşan Zuckerberg, pandemi sürecinde aşı kampanyalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, Biden yönetiminin aşı karşıtı içeriklerin kaldırılması için yoğun baskı uyguladığını söyledi. Zuckerberg, “Biden yönetiminden bazı kişiler ekibimizi arayarak bağırıyor, çağırıyor ve küfür ediyordu” ifadelerini kullandı.
Bu görüşmelerin kayıt altına alınmadığını ancak aynı yönde içerik taşıyan e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, “Aşıların yan etkilerini dile getiren doğru ve gerçeğe dayalı içerikleri bile kaldırmamız için üzerimizde büyük bir baskı vardı” dedi.
Zuckerberg, Meta olarak bu taleplere karşı çıktıklarını vurguladı. Ancak bu tutumlarının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Meta’yı hedef göstererek “Bunlar insanları öldürüyor” demesiyle, şirketin çeşitli devlet kurumlarının baskısına maruz kaldığını dile getirdi.
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