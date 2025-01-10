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Los Angeles'taki yangında kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Los Angeles'taki yangında kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, yetkililer bir kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Yangınlar nedeniyle büyük bir tahliye... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:55+0300
2025-01-10T16:55+0300
dünya
abd
los angeles
orman yangını
kundaklama
gözaltı
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Los Angeles geçtiğimiz günlerde başlayan ve kısa sürede bölgeye yayılan şiddetli orman yangınlarıyla sarsılırken, yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. West Valley bölgesinde meydana gelen olayda, şüpheli, ateş yakmaya çalışırken çevredekiler tarafından fark edildi ve polis ekiplerine bildirildi. Olayın hemen ardından yapılan incelemelerde, şüphelinin yangınlarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor.Şüphelinin komşuları, West Valley'de adamın 'büyük bir propan tankı veya alev makinesi' olarak tanımlanan bir teçhizatla bulunduğunu belirtti. Komşular tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilen 30'lu yaşlarındaki şüphelinin, ihbar üzerine olay yerine varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Adamın ayrıca evsiz olduğu iddia ediliyor.Yangınlar, Los Angeles ve çevresindeki geniş alanlarda büyük bir tehdit oluşturdu. Yangınlar nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yerel yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın sıcak ve kuru olması, yangının hızla yayılmasına sebep oldu ve itfaiye ekipleri yangının etkilerini azaltmaya çalışıyor.Gözaltına alınan kişinin, yangının çıkışına dair soruşturma sürecinde bir şüpheli olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Yetkililer, şüphelinin yangınlarla olan bağlantısını araştırmaya devam ediyor. Yetkililer, dün Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına almıştı.
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abd, los angeles, orman yangını, kundaklama, gözaltı
abd, los angeles, orman yangını, kundaklama, gözaltı

Los Angeles'taki yangında kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

16:55 10.01.2025
© AP Photo / Mark J. TerrillLos Angeles yangınında yerel yetkililer yetersizlikle suçlanırken en 10 kişinin öldüğü açıklandı
Los Angeles yangınında yerel yetkililer yetersizlikle suçlanırken en 10 kişinin öldüğü açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mark J. Terrill
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Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, yetkililer bir kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Yangınlar nedeniyle büyük bir tahliye operasyonu başlatıldı.
Los Angeles geçtiğimiz günlerde başlayan ve kısa sürede bölgeye yayılan şiddetli orman yangınlarıyla sarsılırken, yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. West Valley bölgesinde meydana gelen olayda, şüpheli, ateş yakmaya çalışırken çevredekiler tarafından fark edildi ve polis ekiplerine bildirildi. Olayın hemen ardından yapılan incelemelerde, şüphelinin yangınlarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor.
Şüphelinin komşuları, West Valley'de adamın 'büyük bir propan tankı veya alev makinesi' olarak tanımlanan bir teçhizatla bulunduğunu belirtti. Komşular tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilen 30'lu yaşlarındaki şüphelinin, ihbar üzerine olay yerine varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Adamın ayrıca evsiz olduğu iddia ediliyor.
Yangınlar, Los Angeles ve çevresindeki geniş alanlarda büyük bir tehdit oluşturdu. Yangınlar nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yerel yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın sıcak ve kuru olması, yangının hızla yayılmasına sebep oldu ve itfaiye ekipleri yangının etkilerini azaltmaya çalışıyor.
Gözaltına alınan kişinin, yangının çıkışına dair soruşturma sürecinde bir şüpheli olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Yetkililer, şüphelinin yangınlarla olan bağlantısını araştırmaya devam ediyor. Yetkililer, dün Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına almıştı.
Los Angeles’taki öncesi ve sonrası fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
MULTİMEDYA
Los Angeles yangınının öncesi ve sonrası fotoğrafları felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi
14:53
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