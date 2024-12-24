https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kizilcik-serbetinde-4-olu-4u-agir-9-yarali-ile-final-gibi-bolum-yeni-bolumde-kim-olecek-1091949767.html
Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü, 4’ü ağır 9 yaralı ile final gibi bölüm: Yeni bölümde kim ölecek?
Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü, 4’ü ağır 9 yaralı ile final gibi bölüm: Yeni bölümde kim ölecek?
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti’nin 27 Aralık’ta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yılbaşı eğlencesinde gerçekleşen bombalı saldırıda 4 kişi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T08:28+0300
2024-12-24T08:28+0300
2024-12-24T08:28+0300
yaşam
sıla türkoğlu
ahmet mümtaz taylan
doğukan güngör
kızılcık şerbeti
tv
dizi
bomba
bomba
fragman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083256170_0:14:641:374_1920x0_80_0_0_3c3c04e3c3924f2052608d05cd7c595c.jpg
Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 27 Aralık bölüm fragmanı izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör’ün başrollerini paylaştığı dizide, yılbaşı eğlencesi sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonrası 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.Görkem bombayı patlattı: 4 ÖlüFragmanda, Görkem’in yılbaşı kutlaması sırasında herkesi şoke eden bir bombalı saldırı düzenlediği görülüyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin öldüğü, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görkem’in bu saldırının ardından diziden ayrılacağı iddiası ise sosyal medyada tartışma yarattı.Herkes kimlerin öldüğünü merak etti. Görkem'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yanarak diziden ayrılacağı iddia edilmişti.Sosyal medyada yorum yağdıFragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, “Final mi çekildi?”, “Kimler ölecek?”, “Bu nasıl bir fragman!” gibi yorumlarla dizi hakkında fikirlerini paylaştı. Özellikle Görkem karakterinin son durumu ve dizinin geleceği büyük merak konusu oldu.Dizinin heyecanı tırmanıyorKızılcık Şerbeti, yeni sezonda her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde, Görkem’in yalanlarının ortaya çıkmasının ardından Pembe tarafından tokatlanıp evden kovulması, dizide tansiyonu yükseltmişti. Yeni bölümde ise yaşanan büyük olaylar, izleyicilere adeta sezon finali etkisi yaratacak.Fragman sezon finali havası yarattıDizinin yeni bölüm fragmanı, bomba etkisi yaratırken, final havası estirdi. Görkem karakterinin yanarak diziden ayrılacağı iddiası doğrulanırsa, Kızılcık Şerbeti’nin gidişatında önemli bir değişim yaşanacağı konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083256170_0:0:605:453_1920x0_80_0_0_73db0aeb1d9dfef9b2f4eb6094b94474.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kızılcık şerbeti yeni bölüm fragmanı, kızılcık şerbeti bombalı saldırı, kızılcık şerbeti 27 aralık fragman, görkem diziden ayrılıyor mu, kızılcık şerbeti 4 ölü 9 yaralı, kızılcık şerbeti sezon finali fragmanı, kızılcık şerbeti sosyal medya tepkileri, görkem bomba patlattı, kızılcık şerbeti kimler öldü, kızılcık şerbeti pembe tokat sahnesi
kızılcık şerbeti yeni bölüm fragmanı, kızılcık şerbeti bombalı saldırı, kızılcık şerbeti 27 aralık fragman, görkem diziden ayrılıyor mu, kızılcık şerbeti 4 ölü 9 yaralı, kızılcık şerbeti sezon finali fragmanı, kızılcık şerbeti sosyal medya tepkileri, görkem bomba patlattı, kızılcık şerbeti kimler öldü, kızılcık şerbeti pembe tokat sahnesi
Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü, 4’ü ağır 9 yaralı ile final gibi bölüm: Yeni bölümde kim ölecek?
Kızılcık Şerbeti’nin 27 Aralık’ta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yılbaşı eğlencesinde gerçekleşen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Fragman, sezon finali havası yaratırken, Görkem karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 27 Aralık bölüm fragmanı izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör’ün başrollerini paylaştığı dizide, yılbaşı eğlencesi sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonrası 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
Görkem bombayı patlattı: 4 Ölü
Fragmanda, Görkem’in yılbaşı kutlaması sırasında herkesi şoke eden bir bombalı saldırı düzenlediği görülüyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin öldüğü, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görkem’in bu saldırının ardından diziden ayrılacağı iddiası ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Herkes kimlerin öldüğünü merak etti. Görkem'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yanarak diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Sosyal medyada yorum yağdı
Fragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, “Final mi çekildi?”, “Kimler ölecek?”, “Bu nasıl bir fragman!” gibi yorumlarla dizi hakkında fikirlerini paylaştı. Özellikle Görkem karakterinin son durumu ve dizinin geleceği büyük merak konusu oldu.
Dizinin heyecanı tırmanıyor
Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde, Görkem’in yalanlarının ortaya çıkmasının ardından Pembe tarafından tokatlanıp evden kovulması, dizide tansiyonu yükseltmişti. Yeni bölümde ise yaşanan büyük olaylar, izleyicilere adeta sezon finali etkisi yaratacak.
Fragman sezon finali havası yarattı
Dizinin yeni bölüm fragmanı, bomba etkisi yaratırken, final havası estirdi. Görkem karakterinin yanarak diziden ayrılacağı iddiası doğrulanırsa, Kızılcık Şerbeti’nin gidişatında önemli bir değişim yaşanacağı konuşuluyor.