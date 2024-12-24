https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kizilcik-serbetinde-4-olu-4u-agir-9-yarali-ile-final-gibi-bolum-yeni-bolumde-kim-olecek-1091949767.html

Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü, 4’ü ağır 9 yaralı ile final gibi bölüm: Yeni bölümde kim ölecek?

Kızılcık Şerbeti'nde 4 ölü, 4’ü ağır 9 yaralı ile final gibi bölüm: Yeni bölümde kim ölecek?

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti’nin 27 Aralık’ta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yılbaşı eğlencesinde gerçekleşen bombalı saldırıda 4 kişi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T08:28+0300

2024-12-24T08:28+0300

2024-12-24T08:28+0300

yaşam

sıla türkoğlu

ahmet mümtaz taylan

doğukan güngör

kızılcık şerbeti

tv

dizi

bomba

bomba

fragman

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Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 27 Aralık bölüm fragmanı izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör’ün başrollerini paylaştığı dizide, yılbaşı eğlencesi sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonrası 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.Görkem bombayı patlattı: 4 ÖlüFragmanda, Görkem’in yılbaşı kutlaması sırasında herkesi şoke eden bir bombalı saldırı düzenlediği görülüyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin öldüğü, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görkem’in bu saldırının ardından diziden ayrılacağı iddiası ise sosyal medyada tartışma yarattı.Herkes kimlerin öldüğünü merak etti. Görkem'in önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yanarak diziden ayrılacağı iddia edilmişti.Sosyal medyada yorum yağdıFragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, “Final mi çekildi?”, “Kimler ölecek?”, “Bu nasıl bir fragman!” gibi yorumlarla dizi hakkında fikirlerini paylaştı. Özellikle Görkem karakterinin son durumu ve dizinin geleceği büyük merak konusu oldu.Dizinin heyecanı tırmanıyorKızılcık Şerbeti, yeni sezonda her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Son bölümde, Görkem’in yalanlarının ortaya çıkmasının ardından Pembe tarafından tokatlanıp evden kovulması, dizide tansiyonu yükseltmişti. Yeni bölümde ise yaşanan büyük olaylar, izleyicilere adeta sezon finali etkisi yaratacak.Fragman sezon finali havası yarattıDizinin yeni bölüm fragmanı, bomba etkisi yaratırken, final havası estirdi. Görkem karakterinin yanarak diziden ayrılacağı iddiası doğrulanırsa, Kızılcık Şerbeti’nin gidişatında önemli bir değişim yaşanacağı konuşuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html

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