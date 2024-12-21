https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/sanatci-mustafa-keserden-hayranlarini-uzen-haber-1091838752.html
Sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber
Sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mustafa Keser katıldığı bir davette kansere yakalandığını açıkladı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:08+0300
2024-12-21T11:08+0300
2024-12-21T11:08+0300
yaşam
mustafa keser
kanser
kanser tedavisi
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Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, kansere yakalandığını açıkladı. 79 yaşındaki sanatçı bir süredir öksürük şikayeti olduğunu belirtirken yapılan testler sonucunda kendisine teşhis konulduğunu anlattı. Pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağını belirtirken, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum" dedi. Ünlü şarkıcının eşine de bir süre önce kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Keser eşi Nilüfer Keser'in sağlığını ve tedavisini daha çok düşündüğünü belirterek, "Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" açıklaması yaptı. Mustafa Keser kimdir?Ses sanatçısı ve bestekar olan Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yaptı. Keser bir çok esere de imza atarken, 1995 yılında, televizyonda dünya'da ilk defa yapılan canlı yayında şarkı isteklerini söylediği bir programla tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
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Sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber
Ünlü şarkıcı Mustafa Keser katıldığı bir davette kansere yakalandığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, kansere yakalandığını açıkladı. 79 yaşındaki sanatçı bir süredir öksürük şikayeti olduğunu belirtirken yapılan testler sonucunda kendisine teşhis konulduğunu anlattı. Pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağını belirtirken, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum" dedi.
Ünlü şarkıcının eşine de bir süre önce kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Keser eşi Nilüfer Keser'in sağlığını ve tedavisini daha çok düşündüğünü belirterek, "Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" açıklaması yaptı.
Ses sanatçısı ve bestekar olan Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yaptı. Keser bir çok esere de imza atarken, 1995 yılında, televizyonda dünya'da ilk defa yapılan canlı yayında şarkı isteklerini söylediği bir programla tanındı.