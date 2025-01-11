https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kamu-iscilerinin-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-odemeler-iki-parca-halinde-yapilacak-1092557426.html
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu: Ödemeler iki parça halinde yapılacak
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu: Ödemeler iki parça halinde yapılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı ise 24 Mart'ta hesaplara yatırılacak. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T01:33+0300
2025-01-11T01:33+0300
2025-01-11T01:33+0300
türkiye
resmi gazete
kamu işçileri birliği (ate)
ek ödenek
ikramiye
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Ocak ve Mart'ta ek ödemeResmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/resmi-gazetede-yayimlandi-disisleri-bakan-yardimciligina-zeki-levent-gumrukcu-atandi-1092556585.html
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resmi gazete, kamu işçileri birliği (ate), ek ödenek, ikramiye
resmi gazete, kamu işçileri birliği (ate), ek ödenek, ikramiye
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu: Ödemeler iki parça halinde yapılacak
Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı ise 24 Mart'ta hesaplara yatırılacak.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.
Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.