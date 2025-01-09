https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-savunma-bakani-austin-silahlar-tek-basina-ukraynanin-gidisati-degistirmesine-yardimci-olmayacak-1092514983.html

ABD Savunma Bakanı Austin: Silahlar tek başına Ukrayna'nın gidişatı değiştirmesine yardımcı olmayacak

ABD Savunma Bakanı Austin: Silahlar tek başına Ukrayna'nın gidişatı değiştirmesine yardımcı olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, silahların tek başına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmanın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmayacağını... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T23:02+0300

2025-01-09T23:02+0300

2025-01-09T23:04+0300

ukrayna krizi

abd

lloyd austin

ukrayna silahlı kuvvetleri

himars

javelin

ukrayna

ukrayna ordusu

ramstein hava üssü

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e silah sevkiyatını koordine eden Batılı temas grubunun olağan toplantısının sonunda yaptığı önemli açıklamada, "Rus yetkililer, Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya Federasyonu'nun kararlılığını zayıflatmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini defalarca ifade ettiler. Hiçbir silah sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma alanındaki durumu değiştirmesine yardımcı olmayacaktır" dedi.Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pentagon Şefi Austin Rus hava savunma sistemleri, füzesavar sistemleri, insansız hava araçları, HIMARS çoklu roketatarları, Javelin tanksavar sistemleri ve diğer silahların Kiev'e yapılan teslimatları hakkında, "Bu varlıkların kombinasyonunun muazzam değerine defalarca ikna olduk" şeklinde konuştu.Austin, "Aslında, bu daha az kilit öneme sahip sistemlerin birçoğu çatışma alanında Abrams tankları, F-16'lar ve ATACMS gibi sağladığımız daha önemli sistemlerden çok daha büyük bir etkiye sahip oldu," diyerek "Bunun gibi bir mücadelede hiçbir silah sistemi tek başına dramatik bir fark yaratamaz" diye vurguladı.Austin konuşmasını, "Tek bir sistemin çatışmaların gidişatını değiştiremeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, her zaman neyin işe yaradığına ve Ukrayna'nın silahlarının kümülatif etkisine odaklandık" cümlesiyle tamamladı.

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abd, lloyd austin, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, javelin, ukrayna, ukrayna ordusu, ramstein hava üssü