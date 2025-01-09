https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-savunma-bakani-austin-silahlar-tek-basina-ukraynanin-gidisati-degistirmesine-yardimci-olmayacak-1092514983.html
ABD Savunma Bakanı Austin: Silahlar tek başına Ukrayna'nın gidişatı değiştirmesine yardımcı olmayacak
ABD Savunma Bakanı Austin: Silahlar tek başına Ukrayna'nın gidişatı değiştirmesine yardımcı olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, silahların tek başına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmanın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmayacağını... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:02+0300
2025-01-09T23:02+0300
2025-01-09T23:04+0300
ukrayna krizi
abd
lloyd austin
ukrayna silahlı kuvvetleri
himars
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ukrayna
ukrayna ordusu
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e silah sevkiyatını koordine eden Batılı temas grubunun olağan toplantısının sonunda yaptığı önemli açıklamada, "Rus yetkililer, Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya Federasyonu'nun kararlılığını zayıflatmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini defalarca ifade ettiler. Hiçbir silah sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma alanındaki durumu değiştirmesine yardımcı olmayacaktır" dedi.Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pentagon Şefi Austin Rus hava savunma sistemleri, füzesavar sistemleri, insansız hava araçları, HIMARS çoklu roketatarları, Javelin tanksavar sistemleri ve diğer silahların Kiev'e yapılan teslimatları hakkında, "Bu varlıkların kombinasyonunun muazzam değerine defalarca ikna olduk" şeklinde konuştu.Austin, "Aslında, bu daha az kilit öneme sahip sistemlerin birçoğu çatışma alanında Abrams tankları, F-16'lar ve ATACMS gibi sağladığımız daha önemli sistemlerden çok daha büyük bir etkiye sahip oldu," diyerek "Bunun gibi bir mücadelede hiçbir silah sistemi tek başına dramatik bir fark yaratamaz" diye vurguladı.Austin konuşmasını, "Tek bir sistemin çatışmaların gidişatını değiştiremeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, her zaman neyin işe yaradığına ve Ukrayna'nın silahlarının kümülatif etkisine odaklandık" cümlesiyle tamamladı.
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abd, lloyd austin, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, javelin, ukrayna, ukrayna ordusu, ramstein hava üssü
abd, lloyd austin, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, javelin, ukrayna, ukrayna ordusu, ramstein hava üssü
ABD Savunma Bakanı Austin: Silahlar tek başına Ukrayna'nın gidişatı değiştirmesine yardımcı olmayacak
23:02 09.01.2025 (güncellendi: 23:04 09.01.2025)
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, silahların tek başına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmanın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmayacağını dile getirdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e silah sevkiyatını koordine eden Batılı temas grubunun olağan toplantısının sonunda yaptığı önemli açıklamada, "Rus yetkililer, Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya Federasyonu'nun kararlılığını zayıflatmayacağını ve özel askeri operasyonun seyrini değiştirmeyeceğini defalarca ifade ettiler. Hiçbir silah sistemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma alanındaki durumu değiştirmesine yardımcı olmayacaktır" dedi.
Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pentagon Şefi Austin Rus hava savunma sistemleri, füzesavar sistemleri, insansız hava araçları, HIMARS çoklu roketatarları, Javelin tanksavar sistemleri ve diğer silahların Kiev'e yapılan teslimatları hakkında, "Bu varlıkların kombinasyonunun muazzam değerine defalarca ikna olduk" şeklinde konuştu.
Austin, "Aslında, bu daha az kilit öneme sahip sistemlerin birçoğu çatışma alanında Abrams tankları, F-16'lar ve ATACMS gibi sağladığımız daha önemli sistemlerden çok daha büyük bir etkiye sahip oldu," diyerek "Bunun gibi bir mücadelede hiçbir silah sistemi tek başına dramatik bir fark yaratamaz" diye vurguladı.
Austin konuşmasını, "Tek bir sistemin çatışmaların gidişatını değiştiremeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, her zaman neyin işe yaradığına ve Ukrayna'nın silahlarının kümülatif etkisine odaklandık" cümlesiyle tamamladı.