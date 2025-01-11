https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/istanbula-yeni-bir-ilce-geliyor-20-mahalle-birlestirilecek-iddiasi-1092560239.html

İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor: 20 mahalle birleştirilecek iddiası

İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor: 20 mahalle birleştirilecek iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yeni bir ilçe kurulması gündeme getirildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden alınacak mahallelerin birleştirilmesiyle... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T09:25+0300

2025-01-11T09:25+0300

2025-01-11T09:25+0300

türkiye

istanbul

levent

sarıyer

ilçe

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Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, 39 ilçesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden mahalleler birleştirilerek “Levent” adında yeni bir ilçe kurulacağı öne sürüldü.Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre, yaklaşık 20 mahallenin yeni ilçeye bağlanması planlanıyor. Levent İlçesi’nin sınırlarının ise henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Plana göre, Sarıyer ilçesinden alınacak mahalleler şunlar:Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa.Ayrıca, İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi’nin Levent’in sınırları içinde yer alacağı öne sürüldü.Beşiktaş ve Kağıthane’den mahalleler eklenecekBeşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın mahalleleri olan:Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri, yeni ilçeye bağlanacak mahalleler arasında yer alıyor.Kağıthane ilçesinden ise:Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı), Levent’e dahil edilecek.Eyüpsultan’dan Kemerburgaz ve 5. Levent MahalleleriEyüpsultan ilçesinde de:Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin, Levent İlçesi’ne bağlanması planlanıyor. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz netleşmedi.Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Levent İlçesi’nin sınırlarının netleşmesinin ardından sürecin hızla ilerlemesi bekleniyor. Yeni ilçenin, İstanbul’un kentsel düzenlemesine ve nüfus yoğunluğunun dengelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ogretmen-adaylari-dikkat-atamalarda-kpss-sarti-kalkti-yeni-donem-tarihi-verildi-1092559863.html

türkiye

istanbul

levent

sarıyer

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