https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/istanbula-yeni-bir-ilce-geliyor-20-mahalle-birlestirilecek-iddiasi-1092560239.html
İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor: 20 mahalle birleştirilecek iddiası
İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor: 20 mahalle birleştirilecek iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yeni bir ilçe kurulması gündeme getirildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden alınacak mahallelerin birleştirilmesiyle... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T09:25+0300
2025-01-11T09:25+0300
2025-01-11T09:25+0300
türkiye
istanbul
levent
sarıyer
ilçe
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Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, 39 ilçesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden mahalleler birleştirilerek “Levent” adında yeni bir ilçe kurulacağı öne sürüldü.Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre, yaklaşık 20 mahallenin yeni ilçeye bağlanması planlanıyor. Levent İlçesi’nin sınırlarının ise henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Plana göre, Sarıyer ilçesinden alınacak mahalleler şunlar:Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa.Ayrıca, İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi’nin Levent’in sınırları içinde yer alacağı öne sürüldü.Beşiktaş ve Kağıthane’den mahalleler eklenecekBeşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın mahalleleri olan:Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri, yeni ilçeye bağlanacak mahalleler arasında yer alıyor.Kağıthane ilçesinden ise:Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı), Levent’e dahil edilecek.Eyüpsultan’dan Kemerburgaz ve 5. Levent MahalleleriEyüpsultan ilçesinde de:Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin, Levent İlçesi’ne bağlanması planlanıyor. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz netleşmedi.Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Levent İlçesi’nin sınırlarının netleşmesinin ardından sürecin hızla ilerlemesi bekleniyor. Yeni ilçenin, İstanbul’un kentsel düzenlemesine ve nüfus yoğunluğunun dengelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ogretmen-adaylari-dikkat-atamalarda-kpss-sarti-kalkti-yeni-donem-tarihi-verildi-1092559863.html
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levent
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istanbul, levent, sarıyer, ilçe
istanbul, levent, sarıyer, ilçe
İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor: 20 mahalle birleştirilecek iddiası
İstanbul’da yeni bir ilçe kurulması gündeme getirildi. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden alınacak mahallelerin birleştirilmesiyle “Levent” adıyla bir ilçe oluşturulacağı iddia edildi.
Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, 39 ilçesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden mahalleler birleştirilerek “Levent” adında yeni bir ilçe kurulacağı öne sürüldü.
Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre, yaklaşık 20 mahallenin yeni ilçeye bağlanması planlanıyor. Levent İlçesi’nin sınırlarının ise henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Plana göre, Sarıyer ilçesinden alınacak mahalleler şunlar:
Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa.
Ayrıca, İstinye Bayırı’ndaki Katar Caddesi’nin Levent’in sınırları içinde yer alacağı öne sürüldü.
Beşiktaş ve Kağıthane’den mahalleler eklenecek
Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın mahalleleri olan:
Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri, yeni ilçeye bağlanacak mahalleler arasında yer alıyor.
Kağıthane ilçesinden ise:
Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı), Levent’e dahil edilecek.
Eyüpsultan’dan Kemerburgaz ve 5. Levent Mahalleleri
Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin, Levent İlçesi’ne bağlanması planlanıyor. Göktürk Mahallesi’nin durumu ise henüz netleşmedi.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Levent İlçesi’nin sınırlarının netleşmesinin ardından sürecin hızla ilerlemesi bekleniyor. Yeni ilçenin, İstanbul’un kentsel düzenlemesine ve nüfus yoğunluğunun dengelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.