https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/istanbul-havalimaninda-yakalan-goril-yavrusuna-isim-araniyor-uzum-komur-misket-ve-zeytin-yarisacak-1092568246.html
İstanbul Havalimanı'nda yakalan goril yavrusuna isim aranıyor: Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin yarışacak
İstanbul Havalimanı'nda yakalan goril yavrusuna isim aranıyor: Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin yarışacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı isim anketi oluşturdu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T12:54+0300
2025-01-11T12:54+0300
2025-01-11T12:54+0300
yaşam
istanbul havalimanı
tarım ve orman bakanlığı
goril
isim
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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenledi. Yavru goril için Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimleri yarışacak. Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.Şimdi seçim vakti diye duyurulduYeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti." ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi. Kullanıcılara sunulan seçenekler "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bakanlik-duyurdu-yakalanan-goril-yavrusuna-isim-araniyor-1092389731.html
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istanbul havalimanı, tarım ve orman bakanlığı, goril, isim
istanbul havalimanı, tarım ve orman bakanlığı, goril, isim
İstanbul Havalimanı'nda yakalan goril yavrusuna isim aranıyor: Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin yarışacak
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı isim anketi oluşturdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenledi. Yavru goril için Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimleri yarışacak.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.
Şimdi seçim vakti diye duyuruldu
Yeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti." ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi. Kullanıcılara sunulan seçenekler "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" oldu.