https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bakanlik-duyurdu-yakalanan-goril-yavrusuna-isim-araniyor-1092389731.html
Bakanlık duyurdu: Yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor
Bakanlık duyurdu: Yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu. Paylaşımda, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:50+0300
2025-01-06T12:50+0300
2025-01-06T12:50+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
havalimanı
goril
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-yapildi-miukomeden-karar-cikti-1092385916.html
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tarım ve orman bakanlığı, havalimanı, goril
tarım ve orman bakanlığı, havalimanı, goril
Bakanlık duyurdu: Yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu. Paylaşımda, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.