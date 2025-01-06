https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bakanlik-duyurdu-yakalanan-goril-yavrusuna-isim-araniyor-1092389731.html

Bakanlık duyurdu: Yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

Bakanlık duyurdu: Yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu. Paylaşımda, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:50+0300

2025-01-06T12:50+0300

2025-01-06T12:50+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

havalimanı

goril

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, havalimanı, goril